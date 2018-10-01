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Памятник Кожабергену жырау установили в Петропавловске

17 Октября 2018 09:21 126
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Памятник Кожабергену жырау установили в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Петропавловске открыли бронзовый памятник Кожабергену жырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы акима Северо-Казахстанской области, высота сооружения составляет 12 метров. Автором является известный казахстанский скульптор Казбек Сатыбалдин.

Кожаберген жырау родился в местности Гултобе Жамбылского района Северо-Казахстанской области. Сподвижник Тауке хана, он принимал участие в разработке свода законов «Жеті жарғы». Кожаберген является автором знаменитой «Елім-ай»
Памятник Кожабергену жырау установили в Петропавловске 

По словам акима области, многие годы имя полководца было незаслуженно забыто.

«Сегодня мы открываем памятник батыру, акыну, ученому, просветителю, герою своего времени, нашему земляку - Кожабергену жырау. Это знаменательное событие для Северо-Казахстанской области. Великий полководец всю свою жизнь боролся за справедливость, правду, Родину. С обретением Независимости Казахстана ученые получили возможность изучать его творчество», - подчеркнул Кумар Аксакалов. 
Памятник Кожабергену жырау установили в Петропавловске

В торжественном открытии памятника принимал участие первый заместитель председателя партии «Нұр Отан» Маулен Ашимбаев.

Памятник Кожабергену жырау расположен на въезде в Петропавловск. Именем великого полководца названа городская улица.

 

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Ключевые слова: История Казахстана, Северо-Казахстанская область,
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Автор:

Олеся Жуковень

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