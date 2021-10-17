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    04:44, 17 Октябрь 2021 | GMT +6

    Памятник Кажимукану Мунайтпасову открыли в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице открыли памятник Кажымукану Мунайтпасову. Торжественное мероприятие прошло у спортивного комплекса «Жас Батыр», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

    На открытие монумента пришли близкие прославленного борца, ветераны спорта и общественные деятели. Во время церемонии было объявлено о присвоении комплексу «Жас Батыр» имени Кажымукана.

    Напомним, в этом году исполнилось 150 лет со дня его рождения.

    «Уже много поколений казахстанских начинающих борцов растут равняясь на Кажимукана Мунайтпасова. На примере таких людей как он мы должны и обязаны прививать нынешнему поколению те многие ценности, которые прививались еще тогда. Если нам удастся сохранить этот код, мы будем продолжать двигаться вперед», - сказал президент азиатского объединённого мира борьбы Даулет Турлыханов.


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