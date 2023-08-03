Памятник Касым-хану установят в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау установят памятник Касым-хану. Об этом сообщил руководитель управления культуры, развития языков и архивного дела Атырауской области Абил Жоламанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Памятник Касым-хану - правителю Казахского ханства в 1511-1521 годах, сыну Жанибек-хана, установят в средневековом городище Сарайшык. При Касым-хане Казахское ханство достигло расцвета и установило контроль над обширными территориями Восточного Дешт-и-Кипчака. Объявлен открытый республиканский конкурс на определение лучшего проекта памятника. Поступившие проекты будут рассмотрены в комиссии по охране памятников истории и культуры Атырауской области, лучшие проекты рассмотрят в республиканской комиссии по установке новых сооружений монументального искусства», - рассказал Абил Жоламанов.

Возведение памятника планируется завершить в следующем году до Национального Курултая.

Абил Жоламанов сообщил, что сегодня в области насчитывается 317 памятников истории. Из них 313 местного и четыре республиканского значения. К памятникам республиканского значения относятся городище Мунайшы в городе Атырау, мавзолей Жубана в Жылыойском районе, мавзолей М. Утемисулы в Индерском районе и городище Сарайшык в Махамбетском районе.