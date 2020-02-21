Памятник к 90-летию Шамши Калдаякова установят в центре Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Памятник королю вальса, известному казахскому композитору Шамши Калдаякову к его 90-летнему юбилею планируют установить в этом году в центре Актобе. Об этом рассказал сегодня в ходе коллегии по итогам 2019 года руководитель управления культуры, архивов и документации области Нурхан Кадирбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

К 90-летию Шамши Калдаякова в регионе будут проведены различные праздничные мероприятия. Памятник в его честь будет возведен у центра искусств.

«Шамши Калдаяков - не только король вальса, он тот, кто создал и подарил нам огромный музыкальный фонд. Имя Шамши связано и с Актюбинской областью: здесь он был призван в армию из Мугалжарского района, здесь есть село, названное в его честь. В этом году при поддержке спонсоров мы планируем установить перед центром искусств Актобе памятник Шамши Калдаякову», - сказал Н. Кадирбаев.

К 175-летнему юбилею Абая в регионе будет проведено около 160 мероприятий. В этих целях создан план мероприятий и выделены средства.

«Шестого марта к нам приедет уникальная выставка из фондов Государственного историко-культурного и литературно-мемориального музея Абая «Жидебай-Борили», на которой будут представлены личные вещи великого поэта. Открытие выставки пройдет в областном краеведческом музее, это уникальный проект.

В целях возвеличивания памяти поэта в Актобе будет установлен памятник Абаю, в Темирском районе пройдет научно-практическая конференция. Но каждое наше мероприятие должно быть результативным, нужно тратить выделенные средства эффективно», - сказал Н. Кадирбаев.

Также в регионе будут проведены мероприятия к 1150-летию аль-Фараби, к 75-летию Победы и 95-летию Алии Молдагуловой.

Почти завершена работа по записи на CD-диск многочисленных вариантов известного эпоса «Ер Едиге», в ближайшее время состоится презентация данного проекта, отметил Н. Кадирбаев.







