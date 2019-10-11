Памятник Ильясу Жансугурову установили на родине поэта к его юбилею

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Аксуском районе Алматинской области состоялись праздничные мероприятия, посвященные 125-летию выдающегося казахского поэта Ильяса Жансугурова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Начались они с открытия 11-метрового памятника поэту, установленному в селе Жансугуров. В торжественной церемонии открытия принял участие аким области Амандык Баталов, видные государственные и общественные деятели республики, представители ветеранских и молодежных организаций.

Приветствуя участников мероприятия, глава региона отметил неповторимый талант прославленного поэта, чьи произведения представляют собой бесценное литературное наследие.

«От всей души поздравляю с 125-летним юбилеем Ильяса Жансугурова, Кулагера казахской поэзии, одного из тех, кто стоял у истоков формирования казахской литературы, первого председателя Союза писателей Казахстана. Сегодня благодарные потомки, последователи его творчества, земляки открывают ему памятник. Это знак глубокого уважения и любви народа к своему талантливому сыну», - сказал Амандык Баталов.

11-метровый монумент установлен благодаря поддержке отдельных меценатов и руководства края Жетысу. Автором памятника является член Союза художников Казахстана Казбек Дулатов.

Продолжением праздника стала яркая театральная постановка легендарной поэмы И. Жансугурова «Кулагер», представленная широкому зрителю на центральном стадионе Аксуского района.