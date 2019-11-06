Памятник художнику Амангельды Шакенову установили в Омске

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 6 ноября в Омске возле консульства Казахстана по улице Ленина установили памятник омскому художнику казахского происхождения Амангельды Шакенову, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Посольства РК в РФ.

На открытии памятника после возложения цветов посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов подчеркнул, что, будучи академиком Союза художников Казахстана, Амангельды Шакенов внес неоценимый вклад в развитие духовных связей между нашими странами.





«Безусловно, Амангельды Абдрахманович как художник состоялся в России, но большое признание и уважение получил и в Казахстане. Уверен, что его многочисленные работы во все времена будут волновать сердца как россиян, так и казахстанцев, а сам он в нашей памяти навеки останется сыном двух братских народов», - сказал посол.

Работа выполнена из бронзы и гранита скульптором из Санкт-Петербурга Мейрамом Баймухановым, который до недавнего времени проживал в Омске. Скульптура изображает Амангельды Шакенова, сидящего в задумчивой позе на стуле, повернутом спинкой вперёд. Позади — мольберт. На пьедестале выбита надпись: «Амангельды Шакенову — художнику и педагогу».





Валерий Бойко, первый заместитель председателя Правительства Омской области отметил, что Амангельды Шакенов был настоящим мастером, человеком большого таланта, сумевшим в своем творчестве соединить русскую и казахскую культуры.

«Символично, что памятник человеку, который оставил яркий след в культуре двух государств, мы открываем в дни Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Наши страны сближают не только географическое положение и крепкие экономические связи, но и общие культурные традиции, которые отражены в этом замечательном монументе», - сказал в своей приветственной речи Валерий Бойко.

Заслуженный работник культуры России и академик Академии художеств Казахстана Амангельды Шакенов умер 1 мая 2018 года в возрасте 74 лет. За свою долгую творческую жизнь он создал множество работ. Многие его произведения находятся в музее имени А. Кастеева в Алматы, Президентском центре культуры и фонде Академии художеств Республики Казахстан в городе Нур-Султан, а также в частных коллекциях.



