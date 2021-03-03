Памятник Естаю откроют в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области, празднуя 30-летие Независимости Казахстана и Наурыз, особое внимание уделят занятости молодёжи и социальным вопросам, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Особое внимание будет уделено занятости молодёжи и социальным вопросам, - сказал руководитель управления информации и общественного развития Азамат Байтенов. - Будет организован конкурс «Uzdik Maman», соревнования рабочей молодёжи, региональный чемпионат по WorldSkills на базе технических колледжей. Состоятся конкурсы «Мерейлi отбасы», «Ровесники Независимости» и «Ertis Daryny». Кроме того, будут организованы мероприятия по продвижению нашей талантливой молодёжи, которая добивается успехов в образовательных и исследовательских проектах».

По его словам, в общенациональном «Марафоне добрых дел» в течение всего года примут участие представители крупных промышленных предприятий, бизнеса, неправительственных, в том числе молодёжных и волонтёрских, организаций Павлодарской области.

В юбилейный календарь включили и события, посвящённые 175-летию Жамбыла Жабаева, 150-летию Кажимукана Мунайтпасова, 155-летию Алихана Бокейханова, 180-летию Ибрая Алтынсарина, 90-летию Мукагали Макатаева и 30-летию со дня закрытия Семипалатинского ядерного полигона, подчеркнул А. Байтенов.

30-летию Независимости свои премьеры посвятят два ведущих театра области: в музыкально-драматическом театре имени Ж. Аймаутова представят драму «Желтоқсан желі», а в драмтеатре имени А. Чехова – спектакль «Возрождение».

О мероприятиях к Наурызу рассказала руководитель управления культуры, развития языков и архивного дела Самал Бегалинова. В регионе, например, проходят конкурс на лучшее оформление дома в национальном стиле «Шаңырақ Best», а также состязание в приготовлении национальных блюд «Наурыз коже».

«На региональном телеканале «Ertis» пройдет серия онлайн-концертных программ «Наурыз думан», - рассказала Самал Бегалинова. - Аудитории будут представлены восемь концертных программ с участием творческих коллективов городов и районов области, концерты будут транслироваться с 14 по 21 марта. Казахский музыкально-драматический театр имени Ж. Аймаутова запустит театрализованный телепроект «Наурыз коктем», представление будет транслироваться 22 марта на телеканале «Ирбис».

19 марта, рассказала она, состоится награждение победителей этно-фестиваля «Көрпе Fest». В конкурсе по популяризации казахского национального ремесла участвуют более 200 мастериц со всей Павлодарской области, которые проходят мастер-классы от профессиональных ремесленников.

21 марта в Павлодаре состоится открытие памятника уроженцу Павлодарского Прииртышья, акыну, певцу и композитору Естаю Беркимбаеву. В этот же день во Дворце культуры имени Естая и в центре «Шаңырақ» Павлодара, в других городах и районах региона откроются центры традиционной песни, призванные популяризировать игру на домбре среди подрастающего поколения, отметили в пресс-службе акима Павлодарской области.

Фото Валерия Бугаева