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Памятник Едіге батыру открылся в Актобе

28 Января 2020 17:55
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Памятник Едіге батыру открылся в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Актобе у рынка «Табыс» в торжественной обстановке в рамках празднования 750-летия государства «Алтын орда» был открыт памятник известному батыру и полководцу Едіге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На гранитном постаменте находится 4-метровая бронзовая фигура батыра, который поднял вверх левую руку и держит правую руку на рукояти меча. Автор памятника - скульптор Женис Жубанкосов. Памятник был создан на средства фонда имени Едіге батыра, прилежащий сквер был подарен городу от имени Хобдинского района.

«История казахской земли полна легенд. У нас немало предков, которые защищали родину от врагов. В нашем регионе жило немало батыров. Почитать их память - наш долг перед молодым поколением. Имя Едіге батыра напрямую связано с одноименным эпосом, который известен всему тюркскому миру. Неслучайно у эпоса 50 вариантов, что говорит о том, насколько почитаемым было имя Едіге батыра в народе. Еще много предстоит узнать о личности Едіге батыра, это работа наших ученых, к примеру, в стране немало мест, где якобы похоронен батыр. Однако наша цель - помнить о нем и увековечить его имя» - сказал аким области Ондасын Уразалин на церемонии открытия памятника.

По словам актюбинского исследователя, профессора Жубаназара Асанова, в Актюбинской области также есть местность, где, по утверждению местных жителей, похоронен батыр Едіге.

«В 2010 году, в о время исследовательских работ по другой исторической личности, старожилы Байганинского района рассказали, что у них расположена могила батыра. Она находится в могильнике в местности «Едіге жалы». Позже по российским картам мы также увидели, что обозначение могилы батыра приходится на Байганинский район. Кроме того, могилы его отца и матери расположены у реки Сагыз в Байганинском районе, исследования их могил официально проводил археолог Серик Ажигали, поэтому вполне может быть, что в нашем регионе был похоронен и сам батыр», - рассказал доктор филологических наук Жубаназар Асанов.



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Ключевые слова: Актюбинская область, История Казахстана,
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Самал Ендибаева

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