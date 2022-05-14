14 Мая 2022 23:00

Памятник Динмухамеду Кунаеву открыли в Алматинской области

БАКАНАС. КАЗИНФОРМ - В селе Баканас Алматинской области открыли памятник видному государственному, общественному деятелю, ученому Динмухамеду Кунаеву. В церемонии открытия приняли участие представители интеллигенции, местных исполнительных органов, депутаты, общественность района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

«В этом году исполняется 110 лет со дня рождения Динмухамеда Ахмедовича Кунаева. Недавно Указом Президента Касым-Жомарта Токаева город Капшагай переименован в Конаев, а сегодня в знак уважения и всеобщего признания его заслуг перед страной и ее народом мы открываем ему памятник здесь, в Балхашском районе. Личностный и профессиональный рост Динмухамеда Ахмедовича, его патриотизм – пример для нынешней молодежи. Поздравляю жителей района с открытием памятника Динмухамеду Кунаеву», - сказал аким области Канат Бозумбаев.

Потомок Д. Кунаева Эльдар Аскарович назвал сегодняшний день историческим, отметив, что для Динмухамеда Ахмедовича Баканас, который является родиной его предков, и жители этого региона всегда были по-особенному дороги. От имени родных и близких он поблагодарил всех за оказываемые его предку заслуженные почет и уважение.

Торжественную часть мероприятия продолжил памятный ас.

Памятник высотой 5,30 метров изготовлен из куртинского гранита. Высота пьедестала – 2 м , высота статуи – 3,30 м. Авторы - скульптор Алтай Бейсенов и архитектор Бекзат Бейсенова. Памятник изготовлен и воздвигнут на средства спонсоров.