Памятник деревянного зодчества в Петропавловске ждет инвестора

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Петропавловске памятник архитектуры и градостроительства местного значения «Дом купца Шулепова» нуждается в реставрации. Для этого ищут инвестора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В прошлом году директор центра по охране и использованию историко-культурного наследия Ракат Мамбеталинов говорил о том, что шанс продлить жизнь памятнику деревянного зодчества конца 19-го – начала 20-го века есть. Ранее в здании находилась автобаза Погранслужбы КНБ РК. Помещение освободилось. Центр добился, чтобы памятник передали в руки государства.

«Вернули в собственность государства. Стены хорошо сохранились, большая площадь. Коммуникации отключены. Сейчас ищем инвестора, который бы восстановил здание», - отметил Р.Мамбеталинов.

Дом купца Шулепова по улице Володарского является одним из немногих сохранившихся в городе образцов деревянного зодчества 19-го века. Принадлежал он Ивану Шулепову, который занимался производством экипажей, бричек, саней.

Здание полукаменное. Нижняя, цокольная часть – кирпичная, верхняя – деревянная из бревен. Фундаменты здания – кирпичные. Фасады памятника декорированы деревянной резьбой, особенно примечательной на двух кровельных фронтонах, расположенных на главных уличных фасадах. У здания имеется деревянная пристроенная веранда. В разные годы советского периода в доме купца Шулепова располагались учебные заведения школ №№ 5 и 16.

Здание взято под охрану решением Петропавловского облисполкома в 1979-м году.

Фото: Центр по охране и использованию историко-культурного наследия





Купеческие дома – визитная карточка Петропавловска. В книге Александра Семенова «Город Петропавловск за 200 лет (1752-152 гг)» говорится, что «в 19-м веке, когда Петропавловск стал крупным торговым городом, сосредоточившим в себе большую часть торговли с казахскою степью, в нем преобладали купцы и разные торговцы из мещан, отставных солдат, крестьян и разночинцев». В 1868-м году в городе насчитывалось 1 017 купцов, или 11,6% от общего числа населения. Количество купцов росло с каждым годом. А.Семенов указывал, что «петропавловские купцы были хозяевами города. Они сами выбирали в Городскую думу и управу. Для удобства ведения торговых дел в начале 20-го века была создана купеческая корпорация «Петропавловский биржевой комитет».



