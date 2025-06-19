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    07:28, 19 Июнь 2025 | GMT +5

    Памятник Айша биби установят в Таразе

    Художники могут предложить местному акимату свои варианты скульптуры до 3 июля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В Таразе
    Фото: Kazinform

    Акимат города Тараза объявил конкурс на лучший проект памятника Айша биби.

    Итогом конкурса станет реализация победившего проекта и его направление на рассмотрение Государственной комиссии по установке памятников и монументов Республики Казахстан.

    Скульптура должна передавать нежность, духовную чистоту, сдержанность и мудрость. В облике допускается использование национальных элементов: расшитый камзол, длинное платье, саукеле. Важно, чтобы образ передавал историко-легендарный характер героини и оказывал сильное эмоциональное воздействие на зрителей. Памятник должен гармонировать с окружающими зданиями и быть изготовлен из долговечных материалов (бронза, мрамор, гранит и др.).

    Стоящая фигура должна быть размером 3,5-3,8 метра, сидящая — 2,5-3 метра.

    Установят памятник на одноименной улице на перекрестке с улицей Тауке хана.

    Работы принимаются с 18 июня по 3 июля, все подробности можно узнать на официальных страницах акимата города Тараза в социальных сетях.

    Ранее мы рассказывали, что мавзолей Айша биби посетили 63 тысячи туристов.

    Теги:
    Регионы Казахстана Жамбылская область Тараз Памятник
    Алексей Поляков
    Алексей Поляков
    Автор
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