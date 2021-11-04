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Памятник аль-Фараби установят в Нур-Султане

4 Ноября 2021 14:20
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Памятник аль-Фараби установят в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане будет установлен памятник Абу-Насыру аль-Фараби, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В 2019 году Администрацией Президента было дано поручение установить в столице памятники аль-Фараби, Курмангазы, Жумабеку Ташенову и другим деятелям. В прошлом году в связи с пандемией установка памятника аль-Фараби была отложена. Сейчас памятник готовится. В этом году выделены средства на изготовление памятников Жумабеку Ташенову и Талгату Бигельдинову», – сказал руководитель управления стратегического и бюджетного планирования столицы Кайсар Манкараев на заседании Общественного совета города.

Напомним, в прошлом году в столичном Дворце школьников открылся Центр аль-Фараби. Также Дворец школьников был назван в честь аль-Фараби.


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#Нур-Султан   #Культура   #История Казахстана   #Память   #аль-Фараби  
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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