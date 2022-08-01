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Памятник акыну Нурлыбеку Баймуратову установили в Абайской области
1 Августа 2022 08:48

Памятник акыну Нурлыбеку Баймуратову установили в Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Абайской области установили памятник акыну, заслуженному деятелю искусств Казахской ССР Нурлыбеку Баймуратову. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

В пресс-службе главы региона рассказали, что вдоль трассы Омск-Майкапчагай в районном центре Бескарагай при спонсорской поддержке уроженца села Карабас Балтабека Наурызбаева состоялось торжественное открытие памятника Нурлыбеку Баймуратову.

Казахский народный акын-импровизатор, поэт, заслуженный деятель искусств Казахской ССР Нурлыбек Баймуратулы родился в Бескарагайском районе. В 1957 году увидели свет сборники произведений, куда вошли многие его стихи, песни.






Фото: semeynews.kz


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