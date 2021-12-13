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Памятник академику Салыку Зиманову установили в Атырау

13 Декабря 2021 21:20
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Памятник академику Салыку Зиманову установили в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Средней общеобразовательной школе №37 города Атырау присвоено имя Салыка Зиманова, на аллее возле школы ему установлен памятник, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сегодня открывается памятник академику Салыку Зимановичу Зиманову. Его имя присвоено школе. Зиманов Салык Зиманович - академик Академии Наук Республики Казахстан, заслуженный деятель науки Казахстана, лауреат премии мира и духовного согласия Президента Республики Казахстан.

Салык Зиманов - человек, посвятивший свою сознательную жизнь процветанию нашей страны. Известный ученый внес особый вклад в разработку первой Конституции Республики.

Академик как квалифицированный юрист оставил свою подпись в деле легализации международных отношений Казахстана, придания казахскому языку государственного статуса, введения института президентского управления, проведения право-демократических реформ.


В 1992-1993 годы был членом Консультативного совета при Президенте Республики Казахстан, Национального совета по государственной политике.

Возглавлял комиссию по подготовке проекта «Декларации о государственном суверенитете Казахской ССР» (25 октября 1990 г.), сыгравшего решающую роль в истории казахской государственности и казахского народа. Был одним из ведущих членов комиссии по подготовке проекта второго в истории страны важнейшего политического акта – Конституционного закона «О государственной независимости Республики Казахстан» (16 декабря 1991 г.)», - рассказал заместитель акима Атырауской области Нариман Таушов.

В торжественном мероприятии приняли участие депутат Сената Парламента Бакытжан Жумагулов, депутат Мажилиса Парламента Назиля Раззак, сноха академика Салыка Зиманова Жанна Зиманова.


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#Атырауская область   #История Казахстана   #Память   #Патриотизм   #30 лет Независимости  
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Автор:

Виктор Сутягин

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