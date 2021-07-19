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Памятник академику Кенжегали Сагадиеву открыли в Костанае

Автор:  
Жанна Мусабаева
19 Июля 2021, 03:35
Памятник академику Кенжегали Сагадиеву открыли в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанае прошла церемония открытия памятника академику Кенжкгали Сагадиеву. Об этом в своем Instagram сообщил аким Костанайской области Архимед Мухамбетов, который также принял участие в мероприятии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Кенжегали Абенович в свое время возглавлял пять крупных высших учебных заведений Казахстана. Избирался депутатом Мажилиса Парламента РК, был председателем Комитета Мажилиса по финансам и бюджету. В качестве председателя академик К. Сагадиев внес существенный вклад в развитие методологии планирования государственного бюджета РК Значительное место в его деятельности занимали сфера образования и науки, как отрасли наиболее значимые для развития и укрепления человеческого капитала. Он сформировал свою научную школу, автор более 445 научных работ, в том числе 20 монографий и учебников, один из первостроителей независимого Казахстана. Немало сделал, в том числе, для Костанайской области. Широко известны его публикации на страницах республиканских газет и журналов. Как ученый-экономист известен на международной арене» , - написал глава костанайского региона.

Как отмечает А. Мухамбетов, «открытие памятника выдающемуся земляку, внесшему неоценимый вклад в развитие экономики страны, в систему образования, является данью уважения и благодарностью за его деятельность».

К слову, памятник возведен за счет спонсорских средств. Общая высота бронзовой композиции составляет 2,75 метра.

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