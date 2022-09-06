Памятник Ахмету Байтурсынову установили на территории карагандинской гимназии

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В честь 150-летия Ахмета Байтурсынова на территории карагандинской гимназии, которая носит имя великого педагога, установили памятник. Высота монумента около 3 метров, весит он почти 2 тонны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Изготовил памятник руководитель Государственного архива Каркаралинского района Манарбек Карим. Для работы ему понадобилось чуть меньше недели. Из них больше времени заняли поиски подходящего материала.

«Камень для памятника мы использовали с горы Коргантас, которая расположена в Каркаралинском районе. Ширина монумента – 1,2 метра, высота – 2,7 метра. Весит он около 2 тонн. Памятник из целостного камня был изготовлен в Каркаралинске, а затем перевезен в Караганду. Обычно я занимался более мелкими заказами, рисовал петроглифы. Мне помогал сын, сейчас он в армии. Он рисовал, а я вырезал. На этот раз делать все одному было непросто», – говорит Манарбек Карим.

Инициатором установки памятника на территории школы-гимназии выступил известный поэт и айтыскер Айтбай Жумагул.

«Глядя на Ахмета Байтурсынова, дети будут равняться на великого ученого и педагога. Именно с такой целью мы инициировали установку памятника во дворе гимназии», – отметил Айтбай Жумагул.

«Когда мы были школьниками, то и подумать не могли, что наше учебное заведение будет носить имя учителя нации Ахмета Байтурсынова, на территории увековечат его образ и преподавать здесь будут на казахском языке. Все это стало возможно благодаря независимости нашей страны. Ахмет Байтурсынов посвятил всю свою жизнь тому, чтобы мы были свободными и образованными», – сказал во время открытия памятника руководитель городского отдела образования Есентай Ашим.

Честь открытия памятника предоставили юному Ахмету Кайыртаеву, ученику 4-го класса гимназии. Он прочитал наизусть одно из произведений ученого-лингвиста Ахмета Байтурсынова.

Школа была построена в 1964 году. Имя Ахмета Байтурсынова ей присвоили в 2018-ом. На сегодняшний день в гимназии учатся более 500 детей.