Памятник Ахмету Байтурсынову предлагают установить в ряде казахстанских городов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-спикер Сената Нурлан Абдиров и депутат Сената Алтынбек Нухулы обратились с депутатским запросом касательно празднования 150-летнего юбилея Ахмета Батурсынова к Премьер-министру РК Аскару Мамину, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Приближается 150-летие со дня рождения духовного лидера движения Алаш, государственного и общественного деятеля, основоположника казахского языкознания и литературоведения, поэта Ахмета Байтурсынова. В связи с этим депутаты Сената направили предложения на имя Премьер-министра страны о праздновании 150-летнего юбилея Ахмета Байтурсынова на уровне ЮНЕСКО, а также наполнении программы мероприятий глубоким идеологическим смыслом.

«Считаем необходимым провести научные конференции и круглые столы по изучению жизни и творчества Ахмета Байтурсынова, установить ему памятники в столице и в городах Кызылорда, Семей и Алматы. Также просим вас поставить задачу перед акиматом Костанайской области по благоустройству родного села Ахмета Байтурсынова, отремонтировать ведущие к нему дороги», - озвучил депзапрос на пленарном заседании Сената Алтынбек Нухулы.

Кроме того, сенаторы предлагают снимать больше документальных и художественных фильмов. Депзапрос подготовлен сенаторами в рамках подготовки к Парламентским слушаниям на тему: «Сохранение и укрепление национальных ценностей – успешное будущее независимого государства», которые состоятся в марте текущего года.