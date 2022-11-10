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Памятник Ахмету Байтурсынову открыли в Каркаралинске

Автор:  
Агата Мухамеджанова
10 Ноября 2022, 20:30
Памятник Ахмету Байтурсынову открыли в Каркаралинске

КАРКАРАЛИНСК. КАЗИНФОРМ – В городе Каркаралинске Карагандинской области, у здания районного отдела образования, установили памятник учителю нации и лидеру партии «Алаш» Ахмету Байтурсынову, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Памятник выполнен из цельного камня, который добыт у подножья горы Коргантас близ Каркаралинска. Его автор – руководитель Государственного архива Каркаралинского района Манарбек Карим. Это вторая работа скульптора, посвященная учителю нации.

Ранее памятник в честь 150-летия лидера партии «Алаш» был установлен во дворе школы-гимназии имени Ахмета Байтурсынова в Караганде.

«Гора Коргантас находится в западной части города Каркаралинска. Я ранее уже делал такой же памятник и использовал цельный камень, который был добыт у подножья этой горы. Вот и в этот раз взял такой же камень. Высота монумента – 4,3 метра, ширина – 2,2 метра. Весит он около 5 тонн. Выполнять такие заказы – большая честь для меня», – пояснил скульптор.

В открытии памятника приняли участие общественники, педагоги и аким города Ерлан Кусайын.

Они посадили возле монумента ели.

Скульптор Манарбек Карим - также автор памятников Абаю и Бухар-жырау, которые установлены возле Дома Абая в Каркаралинске и на территории Дома культуры поселка Ботакара Бухар-Жырауского района Карагандинской области.

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Карагандинская область   Ахмет Байтурсынов  
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