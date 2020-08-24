Памятник Абаю в окружении сыновей впервые установят в Казахстане

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Дуйсенгазы Мусин посетил площадь и музей имени Абая в городе Семее, где ведутся работы по подготовке к празднованию 175-летия великого казахского поэта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на верхнюю палату Парламента РК.

В акимате рассказали сенатору о недавнем завершении благоустройства площади Абая, здесь открыли детскую игровую и спортивную площадки, высадили молодые хвойные деревья, и установили прожекторы для освещения памятника писателю. В театре имени Абая тоже ведётся ремонт. Исторический облик здания полностью сохранён, заверил художественный руководитель театра. Посетив музей поэта, депутат узнал, что к юбилею здесь поставят первый в стране памятник Абаю с его сыновьями.

Депутат Дуйсенгазы Мусин поинтересовался и тем, как регионы исполняют поручение Главы государства по благоустройству города Семея к 175-летию поэта. Парламентарий отметил, что акиматам всех областей, задействованных в благоустройстве, необходимо ответственно относиться к данному вопросу и взять на контроль исполнение данных поручений.

Напомним, 30 мая 2019 года Глава государства подписал Указ «О праздновании 175-летнего юбилея со дня рождения Абая Кунанбайулы». 21 января в Нур-Султане состоялось празднование по случаю 175-летия Абая с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева и Елбасы Нурсултана Назарбаева.

Постановлением Правительства Республики Казахстан 10 августа объявлено Днем Абая и внесено в календарь праздничных дней.



