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Памятник Абаю установят в Атырау

12 Февраля 2020 20:14
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Памятник Абаю установят в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау прошло торжественное собрание, посвященное 175-летию Абая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Зрителям было представлено литературно-музыкальное театрализованное представление «Абай жаққан бір сәуле өшпеу үшін». Появление на свет великого человека, радость отца, наречение младенца именем Ибрагим, яркие моменты из жизни поэта – все это зримо предстало перед взором зрителей.

Также прозвучали песни на стихи Абая «Көзімнің қарасы», «Айттым сәлем, Қаламқас», «Желсіз түнде жарық ай».

Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов, принявший участие в торжественном мероприятии, поздравил жителей и гостей области с началом празднования юбилейной даты великого Абая и с ообщил, что в Атырау будет установлен памятник Абаю.

«Президент Касым-Жомарт Токаев поручил отметить 175-летие Абая на мировом уровне. Сегодняшний вечер проходит в рамках этого празднества. Абай – великая личность, уникум, он – гордость казахской нации. Стихи, Слова назидания – бесценное духовное сокровище нашего народа. Его творческое наследие, заветы являются ориентиром в духовном развитии нынешнего и будущих поколений. В честь юбилейной даты принято решение установить памятник великому поэту в нашем городе. Наша самая большая сила – в доброте и заботе к людям», – сказал глава региона.


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Ключевые слова: Атырауская область, Абай,
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Автор:

А. Соколов

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