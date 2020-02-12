Памятник Абаю установят в Атырау
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау прошло торжественное собрание, посвященное 175-летию Абая, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Зрителям было представлено литературно-музыкальное театрализованное представление «Абай жаққан бір сәуле өшпеу үшін». Появление на свет великого человека, радость отца, наречение младенца именем Ибрагим, яркие моменты из жизни поэта – все это зримо предстало перед взором зрителей.
Также прозвучали песни на стихи Абая «Көзімнің қарасы», «Айттым сәлем, Қаламқас», «Желсіз түнде жарық ай».
Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов, принявший участие в торжественном мероприятии, поздравил жителей и гостей области с началом празднования юбилейной даты великого Абая и с ообщил, что в Атырау будет установлен памятник Абаю.
«Президент Касым-Жомарт Токаев поручил отметить 175-летие Абая на мировом уровне. Сегодняшний вечер проходит в рамках этого празднества. Абай – великая личность, уникум, он – гордость казахской нации. Стихи, Слова назидания – бесценное духовное сокровище нашего народа. Его творческое наследие, заветы являются ориентиром в духовном развитии нынешнего и будущих поколений. В честь юбилейной даты принято решение установить памятник великому поэту в нашем городе. Наша самая большая сила – в доброте и заботе к людям», – сказал глава региона.
- В честь 175-летия Абая в Семее открылась выставка археологических находок «Алтын Алтай»
- В столице прошел круглый стол «Наследие Абая в контексте национального согласия и интеграции»
- К 175-летию Абая в Семее приступили к репетиции спектакля «Слова назидания»
- Открытие Года Абая прошло в Анкаре
- Посвященные Абаю и аль-Фараби марки выпустили в Швейцарии
- Экологические последствия аварии на канализационном коллекторе определяют в Атырау
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана