Памятник Абаю с сыновьями впервые показали в Семее
СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Аким Восточного Казахстана Даниал Ахметов в ходе визита госсекретаря РК Крымбека Кошербаева в Семей представил общественности памятник Абаю с сыновьями, который только на днях был установлен на территории музея великого мыслителя, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт главы области в Instagram.
Д.Ахметов рассказал, что госсекретарь РК Крымбек Кушербаев, являясь председателем госкомиссии по подготовке и проведению 175-летия Абая, лично осмотрел все объекты в Семее. Это обновленная площадь Абая, со скверами, прекрасным освещением и местами отдыха. Театр Абая, где служат 3 труппы, стал настоящим подарком не только для актеров, но и для горожан. Сцена, новый зал, акустика, система кондиционирования, просторные холлы сделали театр современным.
При этом совершенно по-новому выглядит музей Абая. Каждый посетитель сможет не только посмотреть экспонаты, документы, принадлежавшие великому поэтому, но и с помощью мультимедийного проекта прочувствовать дух времен, когда жил и творил Абай, и услышать, как звучат национальные инструменты.
«Центральное место в музее заняла скульптура - «Абай и сыновья». Авторы передали не только портретное сходство, но и главную мысль - это любовь и гордость, с которой сыновья смотрят на своего великого отца», - подчеркнул Д.Ахметов.
Кроме того, аким сообщил, что в Акшокы уже открыт музей, посвященный семье поэта. А в новой школе села Караул помимо современных IT и классов физики, химии, робототехники, есть мультимедийная студия юных журналистов. Вокруг парка Абая в перспективе будет построен новый современный жилой микрорайон.
«И конечно главный объект - это мемориальный комплекс в Жидебае. Новый облик, современные архитектурные формы сделали комплекс «Абай — Шакарим» еще более значимым. Уверен, это место станет самым посещаем», - подытожил Д.Ахметов.
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