Памятник Абаю открылся в Тбилиси

ТБИЛИСИ. КАЗИНФОРМ - В столице Грузии состоялась официальная церемония открытия памятника великому казахскому поэту и мыслителю Абаю, приуроченная к 30-летию установления дипломатических отношений между Казахстаном и Грузией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Торжественное мероприятие прошло в рамках 11-го заседания казахстанско-грузинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, проходившего в эти дни в Тбилиси.

В открытии памятника приняли участие министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев, вице-министр экономики и устойчивого развития Грузии Геннадий Арвеладзе, посол Казахстана Бауржан Мухамеджанов, представители столичной мэрии, министерств и ведомств двух стран, СМИ и деловых кругов, а также деятели культуры и местные жители.

Посол Бауржан Мухамеджанов отметил, что в 2020 году в Казахстане и на международном уровне отмечался 175-летний юбилей Абая. Одной из улиц Тбилиси было присвоено имя Абая, впервые на грузинском языке вышел сборник его стихов.

«Сегодня мы открываем памятник великому сыну казахского народа на родине великого поэта грузинского народа Шота Руставели. Выражаю надежду, что новый памятник станет символом дружбы двух народов», - сказал казахстанский дипломат и поблагодарил самоуправление грузинской столицы, лично мэра Каха Каладзе за решение вопроса и поддержку в осуществлении проекта.

Министр Каирбек Ускенбаев подчеркнул, что как сопредседатель казахстанско-грузинской межправительственной комиссии рад присутствовать на празднике культуры в рамках своего рабочего визита в Тбилиси.

«Для нас это ещё одно подтверждение добрососедских отношений и взаимопонимания. Действительно, Абай стал золотым мостом, который объединяет наши народы. И мне хотелось особо поблагодарить грузинское правительство за содействие в развитии культурно-гуманитарного сотрудничества между нашими странами», - отметил казахстанский министр.

Со своей стороны, вице-министр Геннадий Арвеладзе поздравил всех с торжественным событием. Он сказал, что это дань уважения казахскому народу, а сам памятник станет ещё одним важным кирпичиком в фундаменте культурных отношений между Казахстаном и Грузией.

В ходе мероприятия были вручены юбилейная медаль «30 лет Независимости Республики Казахстан» почётному консулу Казахстана в Грузии Георгию Джахуташвили и благодарственное письмо посольства РК автору памятника, известному грузинскому скульптору Джумберу Джикия.

Создание памятника осуществлено при финансовой поддержке Казахстанско-грузинского экономического объединения, компаний «Батумский нефтяной терминал», «Rompetrol Georgia», «Halyk Bank Georgia», «Capital Group», а также отеля «Атлас».