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Памятник Абаю открыли в Жезказгане

9 Ноября 2021 17:05
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Памятник Абаю открыли в Жезказгане

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – В парке «Наурыз» города Жезказгана установили памятник великому поэту и просветителю Абаю Кунанбаеву. В церемонии открытия приняли участие представители государственных органов, культуры и образования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Карагандинской области.

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Со знаменательным событием присутствующих поздравил аким Жезказгана Кайрат Абсаттаров.

«Памятник посвящен независимой стране с 30-летней историей и таланту и мудрости ее величайшего поэта и мыслителя Абая», – сказал глава города.

Над монументом трудились художник Саид Айнеков и скульптор Тохтар Ермеков. В комплекс «Абай тагылымы», кроме бронзовой скульптуры поэта, входят пять каменных плит со словами назидания.

Во время торжественного мероприятия прошли театрализованные представления, посвященные жизни и творчеству Абая, звучали стихи и песни.

В завершение жители и гости города осмотрели обновленный в этом году парк «Наурыз». Здесь был облагорожен вход, заменена часть тротуара, появилась беговая дорожка. Наряду с обновлением существующих объектов установлены мафы «Наурыз коже», «Домбыра» и «Тайказан». В темное время суток горожане могут любоваться четырьмя музыкальными светильниками. В парке также высадили 150 саженцев тополя, сосны и карагача.

В дальнейшем власти города планируют разбить аллею «Руханият». Тут установят памятные знаки с именами деятелей культуры и искусства, внесших особый вклад в становление и развитие Улытау-Жезказганского региона.





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#Карагандинская область   #Культура   #Память   #Регионы   #Абай  
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