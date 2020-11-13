Памятник Абаю открыли в одноименном городе в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области продолжается череда мероприятий, посвященных 175-летию великого поэта и мыслителя Абая. Памятник Абаю открыли в одноименном городе. Монумент высотой почти десять метров, отлитый из бронзы, установили на площади перед Домом культуры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Автор проекта - член Союза художников Казахстана Бейбит Мустафин. Скульптор изобразил поэта в полный рост, с книгой в руках и устремленным вдаль взглядом. По его замыслу, монумент призван подчеркнуть огромный вклад Абая в народное просвещение. Эскиз отбирался на конкурсной основе и утвержден республиканской Государственной комиссией по памятникам и сооружениям.

На изготовление монумента ушло 5,6 тонны бронзы. Фигуру отлили на комбинате областного филиала Союза художников Казахстана.

В Карагандинской области это восьмой по счету памятник Абаю. Первые скульптуры появились 50 лет назад.

«В этом году вся страна празднует 175-летие великого Абая. Как отметил Президент страны Касым-Жомарт Токаев, это способствует духовному развитию нации и сплочению народа. В нашей области прошли сотни мероприятий, посвященных юбилейной дате. Сегодня мы ещё раз отдаем дань великому сыну казахского народа. Мы все учились на творчестве и мудрых словах назидания Абая. Его заветы актуальны и поныне. Наша с вами задача - сохранить это богатство и передать его следующим поколениям», - сказал глава региона Женис Касымбек на открытии памятника в Абае.

В церемонии открытия памятника приняли участие горожане и гости - депутаты Мажилиса Парламента РК, абаеведы.

«Абай - это великий путь нашей нации в будущее, золотой стержень нашей духовности. Все великие качества казахского народа заложены в наследии Абая, в его мудрых мыслях. Формирование интеллектуальной и образованной нации, модернизация сознания - все это дает познание сокровища духовного наследия Абая. Его мудрость вкладывает в сердце каждого человека доброту», - отметил заслуженный деятель РК Аманжол Альтаев.

Площадь районного Дома культуры преобразилась. Территорию благоустроили по программе «Дорожная карта занятости». Отремонтировали фонтаны, ротонды и фасад ДК. Поменяли брусчатку, установили современные светильники, скамейки, урны.

В этот же день в Абае презентовали сборник произведений местных поэтов «Абай жаққан бір сәуле...». Также был представлен дисковый сборник романа-эпопеи Мухтара Ауэзова «Абай жолы» на 18 языках мира. Оцифровка книг проведена совместно с центральной библиотекой Шахтинска.

В Карагандинской области в честь 175-летия Абая проводились выставки, конкурсы чтецов, научно-практические конференции, челленджи и другие мероприятия. Спектакли, приуроченные к юбилею, поставили казахский и русский драмтеатры.

В области имя Абая носят город, 77 улиц и 12 учреждений. В Караганде в этом году имя Абая присвоили одной из улиц в центре города.