Памятник Абаю осквернил житель Павлодара
«В ходе мониторинга социальной сети Instagram в одном из павлодарских пабликов выявлено видео, на котором показывается, что памятник Абаю Кунанбаеву был загрязнён, и рядом лежит мусор. По данному факту полицейскими проведена проверка», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.
Стражи порядка установили и задержали неработающего 21-летнего жителя города Павлодара, отметили в пресс-службе.
«Свой поступок молодой человек объяснил тем, что поссорился с подругой, и сделал это в порыве злости, находясь в состоянии алкогольного опьянения», - добавили в ведомстве.
Парень привлечён к ответственности по административной статье, материал направлен в суд для принятия решения. Санкция статьи, по которой он наказан, предусматривает административный арест сроком на 10 суток, дополнил источник.
«Кроме того, за нахождение в пьяном виде в общественном месте нарушитель привлечён к административной ответственности с наложением штрафа пять месячных расчётных показателей (14 585 тенге - Казинформ). Житель города Павлодара сожалеет о своём поступке и просит прощения у всего народа Казахстана», - заверили в полиции.
Фото ДП Павлодарской области