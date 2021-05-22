Памятник Абаю осквернил житель Павлодара

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Пьяный безработный житель города Павлодара после ссоры с подругой осквернил памятник великому казахскому поэту и мыслителю Абаю, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе мониторинга социальной сети Instagram в одном из павлодарских пабликов выявлено видео, на котором показывается, что памятник Абаю Кунанбаеву был загрязнён, и рядом лежит мусор. По данному факту полицейскими проведена проверка», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Стражи порядка установили и задержали неработающего 21-летнего жителя города Павлодара, отметили в пресс-службе.

«Свой поступок молодой человек объяснил тем, что поссорился с подругой, и сделал это в порыве злости, находясь в состоянии алкогольного опьянения», - добавили в ведомстве.

Парень привлечён к ответственности по административной статье, материал направлен в суд для принятия решения. Санкция статьи, по которой он наказан, предусматривает административный арест сроком на 10 суток, дополнил источник.

«Кроме того, за нахождение в пьяном виде в общественном месте нарушитель привлечён к административной ответственности с наложением штрафа пять месячных расчётных показателей (14 585 тенге - Казинформ). Житель города Павлодара сожалеет о своём поступке и просит прощения у всего народа Казахстана», - заверили в полиции.





Фото ДП Павлодарской области