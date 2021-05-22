РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:35, 21 Май 2021 | GMT +6

    Памятник Абаю осквернил житель Павлодара

    None
    None
    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Пьяный безработный житель города Павлодара после ссоры с подругой осквернил памятник великому казахскому поэту и мыслителю Абаю, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «В ходе мониторинга социальной сети Instagram в одном из павлодарских пабликов выявлено видео, на котором показывается, что памятник Абаю Кунанбаеву был загрязнён, и рядом лежит мусор. По данному факту полицейскими проведена проверка», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.


    Стражи порядка установили и задержали неработающего 21-летнего жителя города Павлодара, отметили в пресс-службе.

    «Свой поступок молодой человек объяснил тем, что поссорился с подругой, и сделал это в порыве злости, находясь в состоянии алкогольного опьянения», - добавили в ведомстве.

    Парень привлечён к ответственности по административной статье, материал направлен в суд для принятия решения. Санкция статьи, по которой он наказан, предусматривает административный арест сроком на 10 суток, дополнил источник.

    «Кроме того, за нахождение в пьяном виде в общественном месте нарушитель привлечён к административной ответственности с наложением штрафа пять месячных расчётных показателей (14 585 тенге - Казинформ). Житель города Павлодара сожалеет о своём поступке и просит прощения у всего народа Казахстана», - заверили в полиции.


    Фото ДП Павлодарской области


    Теги:
    МВД РК Происшествия, ЧС Общество Абай Происшествия Правоохранительные органы Павлодарская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:12
    МАГАТЭ даст рекомендации по выбору района размещения АЭС в Казахстане
    Сегодня, 18:11
    27 стран могут облегчить визовый режим для казахстанцев
    Сегодня, 18:00
    Снятие отпечатков пальцев: не попадут ли персональные данные казахстанцев в третьи руки
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!