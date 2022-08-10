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Памятная акция в честь выдающегося поэта Абая прошла в Баку
10 Августа 2022 17:54

Памятная акция в честь выдающегося поэта Абая прошла в Баку

БАКУ. КАЗИНФОРМ – Представители творческой интеллигенции, абаеведы и писатели Азербайджана приняли участие в памятной акции в Баку по случаю празднования 177-летия великого казахского поэта и просветителя Абая Кунанбаева, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Посол Казахстана Сержан Абдыкаримов и участники мероприятия возложили цветы к мемориальной доске Абая и почтили светлую память выдающегося казахского поэта.

Абаеведам выражена благодарность за их многолетнюю работу по переводу произведений поэта на азербайджанский язык, уважение и любовь к его наследию, которое представляет ценность для всего тюркского мира и мировой литературы.

Участники отметили, что Абай является выдающимся сыном, ученым и гордостью казахов, который показал правильный путь, ведущий свой народ к счастью и процветанию, а его творчество принадлежит всему человечеству, в то же время и братскому азербайджанскому народу.

Главным событием акции стала презентация книги «Величие Абая или попытка создания портрета мыслителя в XXI веке» Теймура Атаева – известного азербайджанского историка, публициста и теолога. В издании анализируется знаменитое произведение Абая «Слова назидания», где сопоставлены мысли поэта с откровениями священного Корана.

Гостям посчастливилось продегустировать традиционные блюда казахской кухни, посмотреть видеоролики о современном развитии, культурных и туристических достопримечательностях Казахстана в казахской юрте, установленной на Приморском бульваре Баку. Красочным дополнением памятного мероприятия стало исполнение знаменитых песен и музыкальных произведений на стихи и музыку Абая.


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