Памяти Ескендира Хасангалиева: «Споём вместе песню «Атамекен»

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – Молодёжь Жезказгана инициировала челлендж памяти знаменитого казахстанского певца и композитора Ескендира Хасангалиева. Онлайн-акция пройдёт в День защитника Отечества Республики Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Присоединиться к ней могут все желающие. Для этого нужно 7 мая в 11:00 исполнить песню «Атамекен», записать видео и выложить в соцсети с хештегами #АтамекенЖүрегімізде#, #ОтанымызҚазақстан# #Ескендірағаәндері#.

«Приглашаем принять активное участие в онлайн-акции «Споём вместе песню «Атамекен». Это произведение, написанное в 1970 году, является одной из любимых патриотических песен. На ней воспитано не одно поколение казахстанцев в духе любви к Родине», – отмечают организаторы.

Напомним, 30 апреля 2021 года стало известно о кончине известного казахского композитора, певца, народного артиста РК, одного из основоположников казахской современной песни Ескендира Хасангалиева.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной выдающегося композитора и певца, лауреата Государственной премии, народного артиста Казахстана Ескендира Хасангалиева. Свои соболезнования также выразил Елбасы Нурсултан Назарбаев.