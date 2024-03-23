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    05:13, 23 Март 2024 | GMT +6

    Память жертв терактов 2016 года почтили в Бельгии 

    Память жертв терактов 2016 года почтили в Бельгии 
    Фото: Belga

    Восемь лет назад, 22 марта 2016 года, террористы совершили два теракта: один в брюссельском аэропорту Завентем, другой на станции метро «Маальбек» в Брюсселе. В связи с печальной датой, в пятницу были организованы мероприятия в память о жертвах, передает собственный корреспондент Kazinform.

    Восемь лет назад, 22 марта 2016 года, террористы совершили два теракта: один в брюссельском аэропорту «Завентем», другой — на станции метро «Маальбек» в Брюсселе. В связи с печальной датой, в пятницу были организованы мероприятия в память о жертвах, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

    Всего в тех трагических событиях погибло 35 человек, в том числе трое террористов, участвовавших в совершении терактов, около 340 человек получили ранения.

    Следствие установило, что пять террористов были связаны с группировкой «Исламское государство». Они вернулись в Европу после того, как воевали на стороне ИГ в Сирии.

    Высокопоставленные лица, в том числе премьер-министр Александр Де Кроо приняли участие в церемонии поминовения в Брюсселе, во время которой были зачитаны имена погибших и была объявлена минута молчания.

    Участники возложили цветы к месту теракта. Минута молчания была также проведена в зале вылетов аэропорта «Завентем» в Брюсселе.

     

    Теги:
    Терроризм Память Бельгия Происшествия Мировые новости
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Арнур Рахимбеков
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