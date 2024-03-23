Память жертв терактов 2016 года почтили в Бельгии 

Восемь лет назад, 22 марта 2016 года, террористы совершили два теракта: один в брюссельском аэропорту Завентем, другой на станции метро «Маальбек» в Брюсселе. В связи с печальной датой, в пятницу были организованы мероприятия в память о жертвах, передает собственный корреспондент Kazinform.

Восемь лет назад, 22 марта 2016 года, террористы совершили два теракта: один в брюссельском аэропорту «Завентем», другой — на станции метро «Маальбек» в Брюсселе. В связи с печальной датой, в пятницу были организованы мероприятия в память о жертвах, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

Всего в тех трагических событиях погибло 35 человек, в том числе трое террористов, участвовавших в совершении терактов, около 340 человек получили ранения.

Следствие установило, что пять террористов были связаны с группировкой «Исламское государство». Они вернулись в Европу после того, как воевали на стороне ИГ в Сирии.

Высокопоставленные лица, в том числе премьер-министр Александр Де Кроо приняли участие в церемонии поминовения в Брюсселе, во время которой были зачитаны имена погибших и была объявлена минута молчания.

Участники возложили цветы к месту теракта. Минута молчания была также проведена в зале вылетов аэропорта «Завентем» в Брюсселе.