Память жертв политических репрессий и голода почтили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В алматинском сквере Карагайлы возложили цветы к памятнику жертвам политических репрессий и голода 1931-1933 годов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В церемонии приняли участие аким Алматы Ерболат Досаев, общественные деятели, родные и близкие репрессированных, представители молодежных организаций, жители города.

Участники почтили память репрессированных минутой молчания и возложили цветы к мемориалу. Собравшиеся отметили, как важно сегодня не забывать о трагических страницах истории, знать и помнить, какая цена была уплачена за свободу и независимость Казахстана.

По разным данным, жертвами массового голода в начале 30-х годов прошлого века стали около 3 млн казахстанцев, репрессиям подверглись более 100 тысяч человек, свыше 25 тысяч были расстреляны.

День памяти жертв политических репрессий и голода отмечается в Казахстане с 1997 года. От репрессий пострадали видные деятели науки и культуры Казахстана – Ахмет Байтурсынов, Алихан Бокейханов, Мыржакып Дулатов, Мухамеджан Тынышпаев, Магжан Жумабаев, Сакен Сейфуллин и другие.

В акимате сообщили, что сегодня в городе проходят различные памятные мероприятия, в том числе конференции в формате «круглые столы», историко-просветительские лекции, театрализованные представления, фото и книжные выставки в библиотеках, встречи молодежи с представителями интеллигенции.

Ранее Президент Казахстана опубликовал на своей официальной странице в Twitter пост по случаю 31 мая – Дню памяти жертв политических репрессий и голода.

Директор петропавловского филиала института истории и этнологии имени Чокана Валиханова Нурбалат Абуов ранее заявил, что изучение истории тоталитарной политики советского государства в 1920-1950-х годов является одним из актуальных направлений современной исторической науки Казахстана.