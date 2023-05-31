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      История Казахстана

    Память жертв политических репрессий и голода почтили в Алматы

    31 Мая 2023, 10:57

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В алматинском сквере Карагайлы возложили цветы к памятнику жертвам политических репрессий и голода 1931-1933 годов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В церемонии приняли участие аким Алматы Ерболат Досаев, общественные деятели, родные и близкие репрессированных, представители молодежных организаций, жители города.

    Участники почтили память репрессированных минутой молчания и возложили цветы к мемориалу. Собравшиеся отметили, как важно сегодня не забывать о трагических страницах истории, знать и помнить, какая цена была уплачена за свободу и независимость Казахстана.


    По разным данным, жертвами массового голода в начале 30-х годов прошлого века стали около 3 млн казахстанцев, репрессиям подверглись более 100 тысяч человек, свыше 25 тысяч были расстреляны.

    День памяти жертв политических репрессий и голода отмечается в Казахстане с 1997 года. От репрессий пострадали видные деятели науки и культуры Казахстана – Ахмет Байтурсынов, Алихан Бокейханов, Мыржакып Дулатов, Мухамеджан Тынышпаев, Магжан Жумабаев, Сакен Сейфуллин и другие.


    В акимате сообщили, что сегодня в городе проходят различные памятные мероприятия, в том числе конференции в формате «круглые столы», историко-просветительские лекции, театрализованные представления, фото и книжные выставки в библиотеках, встречи молодежи с представителями интеллигенции.

    Ранее Президент Казахстана опубликовал на своей официальной странице в Twitter пост по случаю 31 мая – Дню памяти жертв политических репрессий и голода.

    Директор петропавловского филиала института истории и этнологии имени Чокана Валиханова Нурбалат Абуов ранее заявил, что изучение истории тоталитарной политики советского государства в 1920-1950-х годов является одним из актуальных направлений современной исторической науки Казахстана.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы История Казахстана
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