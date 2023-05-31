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Память жертв политических репрессий и голода почтили на Спасском мемориале в Карагандинской области

Автор:  
Агата Мухамеджанова
31 Мая 2023, 20:41
Память жертв политических репрессий и голода почтили на Спасском мемориале в Карагандинской области Фото: акимат Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев вместе с главами дипломатических миссий и общественностью возложил цветы к памятным знакам на Спасском мемориале, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В этих местах в 1930–1950-е годы располагались отделения НКВД – МВД СССР, лагеря для военнопленных и интернированных, а также репрессированных граждан.

По архивным данным, на Спасском кладбище было захоронено свыше 5000 человек более 50 национальностей.

С 1987 года на территории мемориала разные государства устанавливали памятные знаки. Сейчас их 28.

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В 2004 году по инициативе карагандинских властей был воздвигнут памятник всем жертвам политических репрессий, покоящимся в казахстанской земле.

На памятную церемонию в Карагандинскую область прибыли представители посольств ряда стран Евросоюза.

Также члены Ассамблеи народа Казахстана, руководители этнокультурных объединений почтили память соотечественников, безвинно пострадавших в годы тоталитаризма.

Председателю Совета старейшин общественного объединения «Вайнах» Сулиму Исакиеву было всего 4 года, когда всю его семью сорвали с родных мест и выслали в Казахстан.

«Рассказывать об этом страшно. Была зима. Ничего не дали взять, погрузили в вагоны, везли хуже, чем скотину. Многие не доехали: умерли в пути. Спасибо казахам, что помогли выжить, перенести тяготы. Остался здесь, вырастил детей, сейчас у меня семь внуков. Каждый год приезжаем на этот мемориал, чтобы почтить память наших предков. Эта трагедия коснулась людей разных национальностей. Об этом надо знать и помнить, чтобы как зеницу ока хранить мир и согласие», – говорит 84-летний Сулим Исакиев.

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Важно продолжать изучать тему репрессий, считает автор проекта «Карлаг: память во имя будущего» ректор Карагандинского университета имени Е. А. Букетова Нурлан Дулатбеков.

«После принятия указа Президента страны и создания государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий научно-исследовательская работа активизировалась и идет комплексно. Это очень важно и правильно. Буквально на днях во время визита в Караганду председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев презентовал новые тома сборника материалов об Ашаршылык. Это фундаментальный труд. Ранее засекреченные документы теперь стали доступны ученым и всем, кого интересует история», – отметил Нурлан Дулатбеков.

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Напомним, в Казахстане ежегодно 31 мая отмечают День памяти жертв политических репрессий и голода.

Дата была учреждена указом Президента страны в 1997 году. В ноябре 2020 года также указом Президента была создана государственная комиссия по полной реабилитации жертв политических репрессий.

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Карагандинская область   Память   Репрессии  
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