Память всемирно известного ученого аль-Фараби почтили в Анкаре

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - В сотрудничестве с Международной организацией тюркской культуры ТЮРКСОЙ, Анкарским университетом и посольством Казахстана в Турции было проведено панельное заседание «1150-лет со дня рождения Второго учителя человечества аль-Фараби», посвященное всемирно известному тюркскому ученому, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ТЮРКСОЙ.

В мероприятии, состоявшемся в конференц-зале им. аль-Фараби факультета языка и истории-географии Анкарского университета приняли участие генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов, посол Казахстана в Турции Абзал Сапарбекулы, президент Высшего учебного совета культуры, языка и истории Ататюрка, профессор, доктор Мухаммет Хекимоглу, преподаватели из различных вузов, а также многочисленные студенты.

В своем выступлении генсек Касеинов подчеркнул, что ТЮРКСОЙ, поставивший перед собой цель популяризации имен выдающихся деятелей тюркского мира во всем мире, продолжает работать в направлении пропагандирования светлой памяти одного из самых ярких мыслителей средневекового мира аль-Фараби.

«Этот год мы посвятили аль-Фараби, в связи со 1150-летием со дня его рождения, в рамках чего нами издан специальный выпуск журнала «ТЮРКСОЙ», посвященный этой годовщине и содержащий соответствующие статьи ученых из разных стран тюркского мира», - добавил он.

Руководитель ТЮРКСОЙ также сообщил присутствующим о скором завершении перевода на турецкий язык и издании одного из самых известных трудов аль-Фараби «Китабуль Мусикал Кебир».

Ректор Анкарского университета профессор, доктор Неждет Унювар подчеркнул, что аль-Фараби - один из важнейших культурных кодов. В своей работе «Medinetü'l Fazıla», которая является одной из самых важных им созданных трудов, аль-Фараби при категоризации и классификации людей и государств исходит из таких факторов как мораль и добродетель. Отметив важность аль-Фараби как великого мыслителя, руководитель вуза заявил о необходимости исследования и осуществления вклада в сохранение актуальности научного наследия упомянутого мыслителя, а также выразил благодарность ТЮРКСОЙ за подаренный портрет аль-Фараби и краткую биографическую справку о его жизни и деятельности, призвав студентов брать пример с этого выдающегося тюркского философа.

Ссылаясь на большую значимость аль-Фараби для тюркского мира, посол Казахстана Абзал Сапарбекулы сказал: «Мы должны возродить любовь к науке, подобно Абу Насиру аль-Фараби, являющимся одним из величайших мыслителей и даже первым ученым, а также «вторым учителем человечества», подаренным миру тюркским и исламским миром. Наука правит современным миром. Поэтому мы должны взять в качестве примера такую выдающуюся личность, как аль-Фараби, который заложил основы науки, и, чтобы сохранить наши надежды на появление нового Фараби, который продолжит свой просвещенный путь в тюркском мире, мы должны популяризировать его великое наследие среди нашей молодежи».

Декан факультета языка и истории-географии профессор, доктор Левент Каяпынар подчеркнул, что на протяжении всей своей жизни аль-Фараби всегда был гордостью тюркского народа как общая ценность, а его одежда отражала центральноазиатские тюркские традиции. Обратив внимание присутствующих на важность проведения мероприятия, посвященного аль-Фараби, в зале, носящем имя этого великого мыслителя, объединяющего тюрко-исламскую географию, Левент Каяпынар заявил, что приложит все усилия для популяризации академического наследия ученого среди молодого поколения.

После вступительных речей протокольной части участники открыли памятную плиту с резюме аль-Фараби, подготовленную ТЮРКСОЙ и установленную у входа в конференц-зал им. аль-Фараби в здании факультета языка и истории-географии Анкарского университета. Стоит отметить, что в самом зале был размещен портрет аль-Фараби, созданный по заказу ТЮРКСОЙ казахстанской художницей Замирой Зерен.

После церемонии открытия состоялось панельное заседание «1150-лет со дня рождения Второго учителя человечества аль-Фараби», в ходе которого под модераторством профессора, доктора Ремзи Дэмира выступили с докладами о жизни и деятельности великого мыслителя профессор, доктор Гюрбюз Дениз, профессор, доктор Шамиль Очал, профессор, доктор Ибрагим Мараш, профессор, доктор Мюфит Селим Сарухан и профессор, доктор Омер Бозкурт.