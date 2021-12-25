Память воинов-афганцев почтили в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице у Мемориала казахстанцам, павшим при исполнении интернационального долга в Афганистане, прошло памятное мероприятие, посвященное 42-й годовщине со дня ввода ограниченного воинского контингента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-служуб Минобороны РК.
Участие приняли ветераны войны в Афганистане, представители оборонного ведомства и других силовых структур, воспитанники Военного колледжа Министерства обороны имени Героя Советского Союза, Халық Қаһарманы, генерала армии Сагадата Нурмагамбетова.
События, уже ставшие историей, свежи в памяти ветеранов боевых действий, поэтому каждая подобная встреча особенна ценна.
«Афганистан – не просто страница нашей истории. Это – символ выполнения воинского долга, стойкости и мужества солдат, силы веры и патриотизма. Мы всегда будем чтить память о тех, кто мужественно исполнил свой воинский и гражданский долг», – отметил в своем выступлении ветеран войны в Афганистане, заместитель начальника департамента воспитательной и идеологической работы генерал-майор Мукан Дюсекеев.
В настоящее время в Казахстане живут более 15 тысяч участников войны в Афганистане.
Памятное мероприятие организовано Общественным объединением «Союз инвалидов и ветеранов войны в Афганистане», Министерством обороны и акиматом г. Нур-Султана.
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