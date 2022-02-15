+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: -2 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Память воинов-афганцев почтили в Атырау

15 Февраля 2022 19:58
Поделиться:
Память воинов-афганцев почтили в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В этом году исполняется 33 года со дня вывода советских войск из Афганистана. В Атырау почтили память земляков, не вернувшихся с той войны, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

Новости по теме
Казахстанских воинов-интернационалистов поздравили ветераны Узбекистана
Память погибших в январских событиях почтили в Таразе Снижены тарифы на тепло для населения Атырау Более шести тысяч человек привились Pfizer в Атырауской области

Сегодня в парке «Жеңіс саябағы» ветераны афганской войны, представители общественности и молодежи возложили цветы к Вечному огню и к памятнику атыраусцам, не вернувшимся с войны, которая длилась 10 лет.

По данным Атырауского областного союза ветеранов афганской войны, в 1979-1989 годах в боевых действиях приняли участие 782 атыраусца.

«На сегодня в области проживают 452 ветерана-афганца, проявивших пример героизма в кровопролитных боях. К сожалению, из года в год наши ряды редеют, и очень важно, что ветеранам войны оказывается постоянная помощь со стороны государства. Для ветеранов войны открыты военные госпитали в городах Алматы, Нур-Султан. Для инвалидов предусмотрен специальный курорт. Мы, ветераны-афганцы, желаем, чтобы наша страна процветала, никогда не было войн. А наша задача - делать максимум для воспитания у молодого поколения духа патриотизма, беззаветной любви к нашей Родине», - говорит председатель областного союза ветеранов афганской войны Алишер Кулов.





Подписывайтесь на наш канал:

#Атырауская область   #Память   #Патриотизм   #Общество  
Поделиться:

Автор:

Виктор Сутягин

Новости по теме
Казахстанских воинов-интернационалистов поздравили ветераны Узбекистана
Память погибших в январских событиях почтили в Таразе
Снижены тарифы на тепло для населения Атырау
Более шести тысяч человек привились Pfizer в Атырауской области
Популярное
1 Коронавирус: семь регионов РК - в «зеленой» зоне
2 Пропавший водитель бензовоза найден на чабанской зимовке в Атырауской области
3 Акимат Нур-Султана купил здание бывшего ЦУМа
4 В Казахстане намерены создать пояс малых и средних предприятий вокруг ГМК
5 Димаш Даулетов из Алматы восхитил наставников на шоу «Голос Украины»
6 В Казахстане проверят все введенные в эксплуатацию жилые дома
Читайте также
Нурлан Ногаев призвал мангистаусцев не поддаваться на провокации
Когда начнут принимать заявки на субсидирование арендной платы в СКО
Коронавирус: семь регионов РК - в «зеленой» зоне
Пропавший водитель бензовоза найден на чабанской зимовке в Атырауской области
Акимат Нур-Султана купил здание бывшего ЦУМа
В Казахстане намерены создать пояс малых и средних предприятий вокруг ГМК
Димаш Даулетов из Алматы восхитил наставников на шоу «Голос Украины»
В Казахстане проверят все введенные в эксплуатацию жилые дома
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив