Память во имя будущего: для изучения истории репрессий предложили создать НИИ в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - О белых пятнах тоталитарного прошлого и необходимости полного рассекречивания архивов говорили на научно-практической конференции «Тарихтан тағылым – өткенге тағзым» («Память во имя будущего») в Караганде. Встреча, посвящённая Дню памяти жертв политических репрессий и голода, прошла в онлайн-режиме. В ней приняли участие известные казахстанские историки, политологи и этнографы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат Карагандинской области.

– «Ради светлого будущего важно знать и помнить трагическую историю ХХ века. Сегодняшняя конференция – дань уважения тем, кто безвинно пострадал в период репрессий. Был уничтожен цвет нашей интеллигенции, миллионы людей были насильно переселены на казахстанскую землю. Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своей статье «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» («Независимость – самое дорогое») отметил необходимость ликвидации белых пятен в истории, изучения богатого наследия деятелей движения «Алаш». Сегодня действуют государственная и региональные комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий», – отметил заместитель акима Карагандинской области Абзал Нукенов.

Участники конференции представили новые исследования на основе документов и архивных материалов. Выступили академики Мамбет Койгельдиев, Хангельды Абжанов, Заркын Тайшыбай, Жамбыл Артыкбаев, журналист-писатель Торехан Майбас, председатель Ассоциации жертв политических репрессий Жумабек Ашуулы и др.

«Казахстан вступает в новую фазу реабилитации жертв репрессий. За год проделано очень много работы. Я предлагаю открыть государственное учреждение – научно-исследовательский институт для изучения истории репрессий. Это поможет раскрыть правду о мировой трагедии. Создать его нужно в Караганде, потому что в Карагандинской области находился Карлаг – один из крупнейших исправительно-трудовых лагерей СССР. И здесь имеется хорошая школа по изучению истории репрессий», – считает историк из Алматы Хангельды Абжанов.

Коллеги поддержали его предложение.

«Несмотря на множество фундаментальных исследований, остаётся огромное количество белых пятен. Даже сегодня даются совершенно разные данные о численности лагерей в Казахстане. Есть серьёзная путаница и ошибки, связанные с общей несостыковкой. Необходимо системное и комплексное изучение. Проблема заключается и в том, что до сих пор закрыт архив Комитета по правовой статистике и специальным учётам Генеральной прокуратуры РК, где сосредоточена основная масса документов под грифом «секретно», – говорит историк из Караганды Зауреш Сактаганова.

Модератор конференции – ректор КарУ им. академика Е.А. Букетова Нурлан Дулатбеков заверил, что ни одно из предложений не останется без внимания.

«Нам нужно чётко понимать уроки истории. Ежегодно начиная с 1997 года Казахстан отмечает 31 мая День памяти жертв политических репрессий и голода. И эта память нужна во имя будущего – для всех поколений», – подчеркнул он.

На конференции молодой учёный Адилет Жагыпар презентовал свою книгу о выдающихся личностях движения «Алаш» и молодёжной организации «Есеп».