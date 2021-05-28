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Память узниц «АЛЖИРа» почтили  акмолинские волонтеры

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
28 Мая 2021, 09:58
Память узниц «АЛЖИРа» почтили  акмолинские волонтеры

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - 31 мая – день памяти одной из самых трагических страниц истории Казахстана – массовых политических репрессий и ужасающего голода, повлекшего гибель миллионов человек. В память о жертвах в регионе проводится множество мероприятий, которые помогают еще раз вспомнить прошлое казахского народа, почтить память погибших героев и ценить свою независимость, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления внутренней политики.

Также эта дата знаменуется днем памяти невинно погибших в эпоху сталинского режима представителей интеллигенции, их жен и детей.

На днях специалисты молодежно-ресурсного центра для более детального ознакомления с историей тысяч погибших узниц лагеря посетили музейно-мемориальный комплекс памяти жертв политических репрессий и тоталитаризма «АЛЖИР». Участникам мероприятия, прошедшего в рамках 30-летия Независимости Казахстана, провели полную экскурсию и показали документальный фильм о годах репрессий. При посещении музея волонтеры ознакомились с экспозицией, которая располагается в круглом, похожем на курган здании. Неподалеку от него стоит внушительных размеров «Арка скорби».

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«Чтобы почтить память жертв данного лагеря мы приехали сегодня к мемориальному комплексу. Это место, которое надо посетить каждому человеку. Такое забывать нельзя. У многих, ныне живущих по сей день, отзывается болью те тяжелые годы. Сколько великих людей было погублено ради истребления целого народа, но гены настолько сильны, что их дети, многие из которых родились именно в «АЛЖИРе», стали достойными гражданами. Те, кто смог пережить эти тяжелые годы вспоминают, что силы выжить в этом страшном лагере давали им только близкие люди, которые находились на свободе, ждали и верили в скорую встречу», - поделилась руководитель молодежно – ресурсного центра Мансия Есекеева.

В завершении мероприятия состоялась церемония возложения цветов к памятнику, посвященного Голодомору и массовым политическим репрессиям в селе Акмол волонтерами областного фронт-офиса.

За годы Независимости реабилитировано свыше двух тысяч акмолинцев.

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Акмолинская область   История Казахстана   Память   День памяти жертв политических репрессий   Регионы Казахстана   30 лет Независимости  
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