Память угольного генерала увековечили в карагандинском университете

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинском техническом университете открыли мемориальную доску в честь профессора Николая Дрижда. При жизни его называли угольным генералом – за тот вклад, который он внёс в развитие отрасли и Карагандинского угольного бассейна, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Николай Дрижд дожил до 94 лет. Из них более 30 отдал подготовке горных инженеров. Доктор технических наук, профессор работал на кафедре разработки месторождений полезных ископаемых. Возглавлял университетский Совет по этике.

Мемориальную доску в честь Николая Дрижда установили в поточной аудитории № 301 второго учебного корпуса. Увековечить его память предложили коллеги по кафедре, сотрудники горного факультета, а также члены Совета по этике. Инициативу поддержал ректор Марат Ибатов.

Угольный генерал считал, что главное – выполнить своё предназначение, стараться приносить пользу людям.

«Самый лучший подарок – не тогда, когда тебя восхваляют, дают ордена, а тогда, когда осознаёшь, что удалось свершить предначертанное судьбой. Выбрав шахтёрский путь, я всегда стремился оставить след. Думаю, мне это удалось», – размышлял Николай Дрижд в одном из интервью.

Николай Александровия Дрижд (1927–2022) родился в городе Балаково Саратовской области. В 1953 году после окончания Днепропетровского горного института был направлен на шахты Карагандинского угольного бассейна. Прошёл путь от начальника участка шахты до генерального директора ПО «Карагандауголь».

Дважды лауреат Государственной премии, заслуженный горняк Казахстана, член-корреспондент НАН РК, дважды кавалер ордена Ленина, кавалер ордена Трудового Красного Знамени, знака «Шахтёрская слава». Награждён орденами «Достық», «Қүрмет», медалью имени Ахмета Байтурсынова. Почётный гражданин Карагандинской области, городов Караганда, Шахтинск, Сарань.