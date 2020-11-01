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Память солдата Победы Аманжола Бухарбаева увековечили в Каркаралинске

Автор:  
Агата Мухамеджанова
1 Ноября 2020, 16:26
Память солдата Победы Аманжола Бухарбаева увековечили в Каркаралинске

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Мемориальную доску с именем участника Великой Отечественной войны установили на здании отдела образования Каркаралинского района, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Перед отправкой на фронт молодой Аманжол Бухарбаев работал здесь заведующим. Только в этом году из архивных документов России стало известно, что наш земляк героически погиб при освобождении Европы.

В церемонии открытия памятной доски приняли участие родственники героя, а также представители районного акимата.

«Мы отдаём дань уважения нашему соотечественнику Аманжолу Бухарбаеву, героически погибшему в Великой Отечественной войне. Мемориальная доска была установлена, чтобы подрастающее поколение знало о своих предках», - сказал заместитель акима Каркаралинского района Сайлау Алиулы.

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Трудовая деятельность Аманжола Бухарбаева началась в 1931 году. Он работал завсектором газеты «Карагандинский пролетариат». В 1937-м его избрали заведующим Карагандинским городским отделом торговли и ответственным секретарём исполкома горсовета. Занимал должность директора карагандинской школы №19.

«Горжусь своим предком. Сегодня я счастлива. Отсюда мой дед смотрит на Каркаралинск, страну и людей, которым он служил. Он вернулся домой. Он вернулся на Родину», - сказала на открытии мемориальной доски внучка героя войны Гульнар Бухарбаева.

Около 20 писем, которые Аманжол Кусаинович написал своей семье на фронте, дошли до наших дней. Его внучка Гульнар Бухарбаева намерена передать их в государственный архив.


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