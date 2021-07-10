Память профессора Султана Досмагамбетова увековечили в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде установили бюст одного из видных государственных деятелей периода становления независимости Казахстана Султана Досмагамбетова. Память о выдающемся учёном и общественном деятеле увековечили в сквере на улице Абая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На церемонии открытия звучало много тёплых слов в адрес Султана Досмагамбетова. Его современники делились воспоминаниями.

«Наши семьи дружили долгие годы. Считаю, что сын выполнил долг, отдал дань памяти отцу. Это монументальный проект. И ещё такой великолепный подарок городу. Султана Капаровича уже нет пять лет, но он оставил огромное наследие», – говорит друг семьи Куляш Тусупбекова.

В мероприятии принял участие аким области Женис Касымбек.

«Вклад Султана Досмагамбетова в развитие региона и современного Казахстана неоценим. Его роль в истории нашей страны занимает особое место. Он участвовал в строительстве городов, промышленных предприятий мирового масштаба. Даже сейчас его бюст символично смотрит на окна кабинета, где он работал. Пусть он будет напоминанием всем нам о беззаветном служении своей Родине», – сказал глава региона.

Сын Султана Досмагамбетова Ерлан отметил важность сохранения памяти о карагандинцах, которые так много сделали не только для города, но и для Казахстана в целом.

«Мы отдаём дань памяти тому поколению прошлого столетия, которое создавало социально-экономический потенциал нашего региона. Хочу поблагодарить всех, кто принял участие в создании и открытии памятника моему отцу. Эмоции, которые я сегодня испытываю, не передать словами», – отметил он.

Работа над бюстом велась около года. Автор – один из ведущих скульпторов России Александр Ткачук. Отлито скульптурное изображение в бронзе. Его высота около четырёх метров. Постамент состоит из трёх гранитных монолитов весом 9 тонн. Бюст возведён на средства семьи.

«Проект постамента и площади подготовили красноярские специалисты. Отлит бюст в Екатеринбурге. Это цельная форма безупречного литья. Помимо этого, великолепная тонировка цвета бронзы даёт благородный оттенок. Постамент выполнен в Алматы из цельного гранита. Это эталон того, каким должно быть памятное скульптурное сооружение. Бюст создан на века, и его не стыдно поставить в любом городе мира», – объясняет руководитель проекта Владимир Проценко.

Султан Досмагамбетов родился 1 сентября 1928 года. Многие годы работал в партийных и госорганах. Внёс значительный вклад в создание и развитие государственного управления.

Немало Султан Досмагамбетов сделал и для системы образования. Трудился заведующим кафедры горного института (ныне технический университет), занимал должность ректора педагогического института.

Его имя широко известно в научных кругах Казахстана. Султан Досмагамбетов имеет звание академика Международной экономической академии «Евразия», члена-корреспондента Академии социальных наук РК, заслуженного работника образования страны.

За всю свою жизнь он подготовил более 200 научных трудов по экономике, педагогике и праву.

За многолетний и добросовестный труд награждён орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта», «Құрмет», многочисленными медалями, нагрудными знаками и благодарственными письмами Президента Республики Казахстан.