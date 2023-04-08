Память полковника Бекайдара Мустафина увековечили в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - У здания следственного управления департамента полиции Павлодарской области состоялось тожественное открытие мемориальной доски, увековечивающей память заслуженного работника МВД СССР, полковника полиции Мустафина Бекайдара Жунусовича, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Сегодня для всех сотрудников полиции Павлодарской области знаменательная дата. Мы отдаем дань памяти полковнику полиции Бекайдару Мустафину. У Бекайдара Жунусовича богатая славная трудовая биография», - сказал председатель совета ветеранов и Национальной гвардии Павлодарской области Бакберды Абраев.
В церемонии открытия мемориальной доски приняли участие руководство департамента, родственники Б. Мустафина, коллеги-следователи и ветераны органов внутренних дел. Со словами благодарности выступил заместитель начальника департамента полиции Рашад Утеуов, отметивший, что открытие мемориальной доски полковнику Мустафину свидетельствует о неразрывной связи поколений, бережно хранящих память о тех, кто денно и нощно отстаивал принципы законности и правопорядка, являясь надежной опорой страны. Вспомнили добрым словом коллегу, учителя-наставника ветераны следствия. Присутствующим огласили письмо дочери Бекайдара Жунусовича Ажар из Алматы.
В завершение мероприятия все собравшиеся возложили памятные цветы у подножья мемориальной доски.