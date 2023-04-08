Память полковника Бекайдара Мустафина увековечили в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - У здания следственного управления департамента полиции Павлодарской области состоялось тожественное открытие мемориальной доски, увековечивающей память заслуженного работника МВД СССР, полковника полиции Мустафина Бекайдара Жунусовича, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня для всех сотрудников полиции Павлодарской области знаменательная дата. Мы отдаем дань памяти полковнику полиции Бекайдару Мустафину. У Бекайдара Жунусовича богатая славная трудовая биография», - сказал председатель совета ветеранов и Национальной гвардии Павлодарской области Бакберды Абраев.

В церемонии открытия мемориальной доски приняли участие руководство департамента, родственники Б. Мустафина, коллеги-следователи и ветераны органов внутренних дел. Со словами благодарности выступил заместитель начальника департамента полиции Рашад Утеуов, отметивший, что открытие мемориальной доски полковнику Мустафину свидетельствует о неразрывной связи поколений, бережно хранящих память о тех, кто денно и нощно отстаивал принципы законности и правопорядка, являясь надежной опорой страны. Вспомнили добрым словом коллегу, учителя-наставника ветераны следствия. Присутствующим огласили письмо дочери Бекайдара Жунусовича Ажар из Алматы.

В завершение мероприятия все собравшиеся возложили памятные цветы у подножья мемориальной доски.

Бекайдар Мустафин родился в 1945 году в Акмолинске, после окончания школы поступил в Алмаатинский юридический институт. Службу в органах внутренних дел начал в 1957 году. В разные годы работал следователем, начальником отдела дознания, старшим следователем следственного отдела УВД Целинного края. С 1972 по 1985 годы был начальником следственного отдела УВД Павлодарской области.Руководимое им подразделение находилось в числе лучших по республике. За 35 лет службы в правоохранительных органах, проявленную инициативу в организации следственной работы, успешное расследование ряда уголовных дел о хищении в особо крупных размерах неоднократно поощрялся руководством УВД, МВД Казахской ССР и МВД СССР. Награжден медалями «За безупречную службу», «Ветеран труда», Нагрудным знаком «Засуженный работник МВД», Почетными грамотами МВД и УВД.В сентябре 1997 года полковник Мустафин скончался.