Память погибших военнослужащих и полицейских почтили в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Мероприятия, посвящённые памяти погибших сотрудников органов внутренних дел и Национальной гвардии, состоялись на площади перед акиматом Павлодарской области и в акимате Экибастуза, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Проявив мужество и героизм, они до конца исполнили свой служебный и воинский долг. Память о них навсегда останется в сердцах сослуживцев и всего народа Казахстана», – сказал комендант Павлодарской области генерал-майор полиции Нурлан Масимов на мероприятии, посвящённом полицейским и военнослужащим, погибшим во время митингов.

На главной площади перед акиматом Павлодарской области аким области Абылкаир Скаков, комендант Павлодарской области Нурлан Масимов, сотрудники полиции и военнослужащие Национальной гвардии почтили память погибших коллег минутой молчания.

«Мне очень жаль, что наши коллеги погибли при исполнении служебного долга. Их имена навсегда останутся в наших сердцах и нашей памяти, их подвиг мы никогда не забудем», - поделился капитан полиции Куаныш Альжанов.

При обеспечении безопасности мирных граждан и отражении атак террористов, сотрудники полиции и военнослужащие Национальной гвардии Республики Казахстан погибли от рук вооружённых преступников, отметили в ведомстве.

Сегодня же в Экибастузе с участием отдельной группы военнослужащих состоялся митинг, также посвящённый памяти павших бойцов Нацгвардии и правоохранительных органов.

«В связи со сложившейся обстановкой и тем, что Экибастуз является стратегическим объектом, нас перекинули сюда. То есть в отрыве от пункта постоянной дислокации мы провели митинг в стенах актового зала акимата Экибастуза с участием акима города», - рассказал начальник пресс-службы регионального командования «Шыгыс» Багдат Амангельды.

В экибастузском митинге приняли участие аким города, секретарь маслихата, сотрудники управления полиции города, аппарата акима, депутаты и председатель совета ветеранов Экибастуза. После нескольких выступлений участники митинга почтили память павших военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов минутой молчания.

Фото предоставлены пресс-службой ДП Павлодарской области и Б. Амангельды.