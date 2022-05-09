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Память погибших во время ВОВ солдат почтили в столице
9 Мая 2022 11:58

Память погибших во время ВОВ солдат почтили в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Церемония возложения «Гирлянд Славы» и корзин с цветами на могилу воинов, умерших в годы Великой Отечественной войны, прошла в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

Во время церемонии прозвучал торжественный марш в исполнении духового оркестра. Ветераны и тыловики фронта возложили цветы и почтили память погибших.

Слова благодарности, поздравления и пожелания здоровья, мира и благополучия произнесли главный имам мечети «Сәдуақас қажы Ғылмани» Руслан Байзақов, священник Русской православной церкви Архимандрит Иоасаф.


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