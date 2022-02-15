Память погибших в январских событиях почтили в Таразе
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Память погибших в январских событиях почтили в мечети «Һибатулла Тарази» в городе Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщили в пресс-службе главы региона, в главной мечети областного центра в городе Таразе аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев принял участие в церемонии, посвященной памяти погибших в январских событиях.
«Собравшиеся прочли поминальную молитву. Они пожелали, чтобы подобные страшные события больше никогда не повторялись, чтобы в каждой казахстанской семье царили благополучие, а в нашей стране - мир и процветание», - рассказали в пресс-службе акима Жамбылской области.
В ведомстве отметили, что ранее был проведен обряд жертвоприношения и д ля представителей социально уязвимых слоев населения был накрыт дастархан.
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