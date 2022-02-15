+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: -2 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Память погибших в январских событиях почтили в Таразе

15 Февраля 2022 17:27
Поделиться:
Память погибших в январских событиях почтили в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Память погибших в январских событиях почтили в мечети «Һибатулла Тарази» в городе Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Дворник нашел обрез на территории жилого двора в Алматы
Глава государства принял Генерального прокурора Гизата Нурдаулетова В Вознесенском соборе Алматы прошло поминальное богослужение по погибшим в дни январских событий казахстанцам Аким Алматы почтил память жертв январских событий

Как сообщили в пресс-службе главы региона, в главной мечети областного центра в городе Таразе аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев принял участие в церемонии, посвященной памяти погибших в январских событиях.

«Собравшиеся прочли поминальную молитву. Они пожелали, чтобы подобные страшные события больше никогда не повторялись, чтобы в каждой казахстанской семье царили благополучие, а в нашей стране - мир и процветание», - рассказали в пресс-службе акима Жамбылской области.

В ведомстве отметили, что ранее был проведен обряд жертвоприношения и д ля представителей социально уязвимых слоев населения был накрыт дастархан.


Подписывайтесь на наш канал:

#Жамбылская область   #Память   #Общество   #Алматинская трагедия  
Поделиться:

Автор:

Галина Скрипник

Новости по теме
Дворник нашел обрез на территории жилого двора в Алматы
Глава государства принял Генерального прокурора Гизата Нурдаулетова
В Вознесенском соборе Алматы прошло поминальное богослужение по погибшим в дни январских событий казахстанцам
Аким Алматы почтил память жертв январских событий
Популярное
1 Коронавирус: семь регионов РК - в «зеленой» зоне
2 Олимпиада-2022 в Пекине: кто лидирует в медальном зачете
3 Пропавший водитель бензовоза найден на чабанской зимовке в Атырауской области
4 Метель и сильный снег в Нур-Султане: ДЧС обратился к горожанам
5 В Казахстане намерены создать пояс малых и средних предприятий вокруг ГМК
6 Димаш Даулетов из Алматы восхитил наставников на шоу «Голос Украины»
Читайте также
Какие требования предъявляются к строительству общежитий для студентов в РК
Назначен новый заместитель акима Жамбылской области
Коронавирус: семь регионов РК - в «зеленой» зоне
Олимпиада-2022 в Пекине: кто лидирует в медальном зачете
Пропавший водитель бензовоза найден на чабанской зимовке в Атырауской области
Метель и сильный снег в Нур-Султане: ДЧС обратился к горожанам
В Казахстане намерены создать пояс малых и средних предприятий вокруг ГМК
Димаш Даулетов из Алматы восхитил наставников на шоу «Голос Украины»
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив