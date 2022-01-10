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Память погибших в ходе террористических актов почтили сотрудники ДП Карагандинской области

Автор:  
Агата Мухамеджанова
10 Января 2022, 11:47
Память погибших в ходе террористических актов почтили сотрудники ДП Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Минутой молчания почтили память погибших сотрудников полиции и военнослужащих в Департаменте полиции Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ДП Карагандинской области прошла траурная церемония в связи с гибелью людей в результате совершенных в Республике Казахстан террористических актов. Среди них сотрудники полиции и военнослужащие Национальной гвардии РК.

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«Проявив мужество и героизм, они до конца исполнили свой служебный и воинский долг. Память о них навсегда останется в сердцах сослуживцев и всего народа Казахстана! Мы, сотрудники органов внутренних дел, примем меры для поиска и задержания преступников, которые понесут заслуженное наказание», - отметил комендант Карагандинской области Ерлан Файзуллин, выступая перед личным составом подразделений.

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Полицейские почтили память погибших минутой молчания.


Карагандинская область   Память   ЧП-2022  
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