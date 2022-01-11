Память погибших полицейских и военнослужащих почтили в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В департаменте полиции Актюбинской области в ходе траурного митинга почтили память погибших стражей порядка и военнослужащих Национальной гвардии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с гибелью людей, произошедшей в результате террористических актов, Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым 10 января было объявлено днем траура. При обеспечении безопасности мирных граждан и отражении атак террористов восемь сотрудников полиции и военнослужащих Нацгвардии погибли от рук вооруженных преступников. Проявив мужество и героизм, они до конца исполнили свой служебный и воинский долг. Память о них навсегда останется в сердцах сослуживцев и всего народа Казахстана», - сказал исполняющий обязанности начальника департамента полиции, комендант Актюбинской области Канат Алиев.

Он добавил, что сотрудники органов внутренних дел обязаны принять все меры для поиска и задержания преступников, чтобы они понесли заслуженно наказание за преступление против народа.

Полицейские почтили память погибших минутой молчания.