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    01:41, 11 Январь 2022 | GMT +6

    Память погибших полицейских и военнослужащих почтили в Актобе

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В департаменте полиции Актюбинской области в ходе траурного митинга почтили память погибших стражей порядка и военнослужащих Национальной гвардии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В связи с гибелью людей, произошедшей в результате террористических актов, Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым 10 января было объявлено днем траура. При обеспечении безопасности мирных граждан и отражении атак террористов восемь сотрудников полиции и военнослужащих Нацгвардии погибли от рук вооруженных преступников. Проявив мужество и героизм, они до конца исполнили свой служебный и воинский долг. Память о них навсегда останется в сердцах сослуживцев и всего народа Казахстана», - сказал исполняющий обязанности начальника департамента полиции, комендант Актюбинской области Канат Алиев.

    Он добавил, что сотрудники органов внутренних дел обязаны принять все меры для поиска и задержания преступников, чтобы они понесли заслуженно наказание за преступление против народа.

    Полицейские почтили память погибших минутой молчания.

    Теги:
    ЧП-2022 Происшествия Правоохранительные органы Актюбинская область
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