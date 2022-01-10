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Память погибших почтили в День общенационального траура в Акмолинской области

Автор:  
Оксана Матасова
10 Января 2022, 14:32
Память погибших почтили в День общенационального траура в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – 10 января 2022 года в Республике Казахстан объявлен Днем общенационального траура. В этот день акмолинские полицейские почтили память погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих минутой молчания, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

Как отметил комендант Акмолинской области, начальник Департамента полиции региона Арманбек Баймурзин, при обеспечении безопасности мирных граждан и отражении атак террористов восемь сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии погибли от рук вооруженных преступников.

«Проявив мужество и героизм, они до конца исполнили свой служебный и воинский долг. Память о них навсегда останется в сердцах сослуживцев и всего народа Казахстана», - добавил А. Баймурзин.

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Акмолинская область   Память   ЧП-2022  
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