Память погибших коллег почтили военные Кокшетау

Ровно 8 лет прошло с того страшного дня, когда в Актобе группа террористов, ограбив оружейный магазин, совершила вооруженное нападение на воинскую часть 6655. Прорваться к складам с оружием им не дали военнослужащие. Трое из них — ценой собственной жизни. Сегодня память погибших коллег почтили в воинской части 5510 города Кокшетау, где до сих пор военнослужащим по контракту трудится участник тех событий Артем Авдеев, передает корреспондент агентства Kazinform.

Ежегодно в воинской части 5510 города Кокшетау проходит акция «Мәңгілік сапта», посвященная памяти тех трагических событий.

Фото: Оксана Матасова/Kazinform

Выступая с приветственным словом, командир воинской части 5510 Манат Наукеев отметил, что тогда в ходе перестрелки погибли майор Даниэль Майлыбаев, сержант Берикжан Калиев и рядовой Досбол Сапар.

— Благодаря смелым и решительным действиям военнослужащих, проявивших мужество и героизм в ходе завязавшегося боя, удалось отразить нападения боевиков и не допустить захвата ими оружия и боеприпасов… Казахстанцы с понимаем и ответственностью отнеслись к усилению антитеррористических мер, принимаемых правоохранительными органами во всех регионах страны. Сегодня повод для беспокойства граждан минимален, — отметил Манат Наукеев.

Военнослужащие почтили память погибших минутой молчания.

Фото: Оксана Матасова/Kazinform

Для ефрейтора Артема Авдеева этот день отмечен особой болью. Ведь он и сам был участником тех событий, потерял в жестокой схватке товарищей и получил ранение.

Фото: Оксана Матасова/Kazinform

Сейчас уроженец Сандыктауского района Акмолинской области Артем Авдеев работает в воинской части 5510 старшим специалистом, старшим водителем второй стрелковой роты. Но в те годы он попал в команду К-12 города Актобе по распределению.

— Там прошел «учебку» и после распределения попал в третью роту оперативного назначения, которая занималась внутренним караулом. Помню, старший призыв отправили в город на увольнение. Мы заступали на вахту. После развода в 14:00 поступил сигнал — нападение на воинскую часть, и наш состав караула выдвинулся. Одна группа — на отражение нападения, вторая — на усиление своих постов. Я находился на усилении третьего поста. Спустя несколько минут в нашу сторону выбежал гражданский. Мы не знали, кто это, к посту он не походил, но, когда он нас увидел, открыл огонь. Тогда и мы применили оружие. Вскоре его догнала остальная группа террористов, их было более 20 человек. После того, как мы дали им бой, нам приказали отступать на склад, так как там находилось основное оружие и боеприпасы воинской части, и мы отошли, — вспоминает произошедшее Артем.

В том бою он получил ранение теменной области, но считает травму несерьезной. А после было награждение: Артем заслуженно получил медаль за охрану общественного порядка и 10-дневный отпуск домой.

Фото: Оксана Матасова/Kazinform

Солдат признается, что тогда почувствовал страх, но считает, что это человеческое чувство, и скрывать его нет смысла.

— Чему научила та ситуация? Она показала, что личный состав гвардии должен всегда быть сплоченным и в боевой готовности, чтобы при получении любого сигнала действовать оперативно и быстро. Я думаю, что мы свою работу показали, но это еще не предел. Ну и, конечно, нужно четкое выполнение приказа, — отвечает напоследок Артем.

Фото: Оксана Матасова/Kazinform

Сегодня уроки мужества проводятся во всех воинских частях страны, а также в старших классах некоторых школ. Чтобы новобранцы и будущие защитники своей Родины помнили храбрость и профессионализм военнослужащих Национальной гвардии, которые помогли предотвратить возникшую угрозу безопасности страны.