Память погибшего в годы ВОВ сына Жамбыла Жабаева - Алгадая почтили в Украине

КИЕВ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская делегация во главе с послом Республики Казахстан в Украине Дарханом Калетаевым почтили память сына выдающегося казахского акына Жамбыла Жабаева – Алгадая, похороненного в братской могиле Днепропетровской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу посольства.

Алгадай Жамбылов служил пулеметчиком 19-го гвардейского кавалерийского полка. Храбро сражался за оборону Сталинграда, в 1943 году участвовал в боях за Украину, где и пал смертью храбрых недалеко от селения Роздоры Синельниковского района. Он вместе со своими боевыми товарищами прикрывал отход частей Советской Армии. В том тяжелом и кровопролитном бою только в кавалерийском 19-м гвардейском полку 147 человек были убиты и 530 пропали без вести. Среди погибших и рядовой Алгадай.

Ты с поездки на фронт возвратился, ль с дали, обласкать тебя дай...

Посетил ли ты холмик печальной земли, где лежит Алгадай?

Ты сказал ли устами ему старика:

«Cпи спокойно, мой сын»,

Чтоб земля ему стала легка и мягка

В темной глуби тесни.

Словно прессом зажатое, сердце болит,

Тупо ноет спина...

Ненаглядный мой сокол врагами убит,

Весь, как бездна, темна...

Я лишь видимость, прежней веселости нет,

Мочи нет, чтоб ходить.

Я на внука гляжу -

сиротинка мой свет

Без отца будет жить...

Общаясь с активом города Синельниково, посол Казахстана высказал признательность за внимательное отношение к местам захоронения воинов-казахстанцев. Подчеркнул, что, к сожалению, еще остались неизведанные страницы в истории Великой Отечественной войны. И их по «крупицам», шаг за шагом на одном лишь энтузиазме, раскрывают поисковики. «Так, только в этом году в восточных районах Украины были найдены останки нескольких воинов-казахстанцев», - отметил казахстанский дипломат.

Д. Калетаев также добавил, что судьба отца Алгадая - Жамбыла, чье 175-летие отмечается в этом году, всегда была связана с Украиной. Он увлекался украинской поэзией и литературой, преклонялся перед творчеством Тараса Шевченко. Став уже знаменитым акыном, в честь 125-летия великого Кобзаря сложил поэму «Песнь о Тарасе».