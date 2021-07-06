Память погибшего в годы ВОВ сына Жамбыла Жабаева - Алгадая почтили в Украине
Алгадай Жамбылов служил пулеметчиком 19-го гвардейского кавалерийского полка. Храбро сражался за оборону Сталинграда, в 1943 году участвовал в боях за Украину, где и пал смертью храбрых недалеко от селения Роздоры Синельниковского района. Он вместе со своими боевыми товарищами прикрывал отход частей Советской Армии. В том тяжелом и кровопролитном бою только в кавалерийском 19-м гвардейском полку 147 человек были убиты и 530 пропали без вести. Среди погибших и рядовой Алгадай.
Ты с поездки на фронт возвратился, ль с дали, обласкать тебя дай...
Посетил ли ты холмик печальной земли, где лежит Алгадай?
Ты сказал ли устами ему старика:
«Cпи спокойно, мой сын»,
Чтоб земля ему стала легка и мягка
В темной глуби тесни.
Словно прессом зажатое, сердце болит,
Тупо ноет спина...
Ненаглядный мой сокол врагами убит,
Весь, как бездна, темна...
Я лишь видимость, прежней веселости нет,
Мочи нет, чтоб ходить.
Я на внука гляжу -
сиротинка мой свет
Без отца будет жить...
Общаясь с активом города Синельниково, посол Казахстана высказал признательность за внимательное отношение к местам захоронения воинов-казахстанцев. Подчеркнул, что, к сожалению, еще остались неизведанные страницы в истории Великой Отечественной войны. И их по «крупицам», шаг за шагом на одном лишь энтузиазме, раскрывают поисковики. «Так, только в этом году в восточных районах Украины были найдены останки нескольких воинов-казахстанцев», - отметил казахстанский дипломат.
Д. Калетаев также добавил, что судьба отца Алгадая - Жамбыла, чье 175-летие отмечается в этом году, всегда была связана с Украиной. Он увлекался украинской поэзией и литературой, преклонялся перед творчеством Тараса Шевченко. Став уже знаменитым акыном, в честь 125-летия великого Кобзаря сложил поэму «Песнь о Тарасе».