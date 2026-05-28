Память певицы Розы Баглановой увековечили муралом в Алматы

В Медеуском районе города Алматы на фасаде жилого дома появился мурал с изображением Народной артистки СССР, легендарной певицы Розы Баглановой, передает корреспондент агентства Kazinform.

Арт-объект появился в микрорайоне Самал-3, дом 21 — именно здесь в свое время проживала легендарная певица. Новый мурал стал символом уважения к ее творческому наследию и памяти о выдающейся артистке.

Мурал нарисовали по просьбе жителей. Акимат Алматы организовал работы по созданию художественного объекта.

В рамках подготовки и реализации проекта участие принимала невестка Розы Баглановой — Марал Багланова. Она отметила, что осталась очень довольна проделанной работой и выразила благодарность за реализацию проекта.

Теперь образ Народной артистки увековечен не только в памяти народа и истории отечественного искусства, но и в архитектурном облике города Алматы.

Фото: акимат Алматы

Напомним, Народная артистка СССР, выдающаяся казахская певица Роза Багланова ушла из жизни 8 февраля 2011 года в Алматы. Ей было 89 лет.

Ранее сообщалось, что мурал с весенней символикой появился в Астане.