Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Освоение космоса

Память первопроходцев космоса почтили на Байконуре

Автор:  
Сара Кабикызы
24 Октября 2022, 19:27
Память первопроходцев космоса почтили на Байконуре

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – 24 октября на космическом комплексе «Байконур» приостанавливаются работы на стартовых площадках и не запускают ракеты. Это день памяти погибших испытателей Байконура, передает корреспондент МИА «Казинформ».

62 года назад, 24 октября 1960 года при подготовке к пуску новой ракеты Р-16 на площадке 41 космодрома произошла катастрофа, после взрыва на старте погибло 74 человека, в том числе Главный маршал артиллерии Митрофан Неделин.

Ровно через три года, 24 октября 1963 года во время пожара, возникшего при работах в загазованной шахте стартовой позиции ракеты Р-9А площадки 70, погибло восемь человек.

С тех пор ежегодно 24 октября на Байконуре отдают дань памяти первопроходцам космоса.

Вот и сегодня жители и гости города Байконура, приехавшие родственники погибших испытателей ракетной техники, студенты и школьники собирались в сквере, где находится братская могила молодых солдат и офицеров, ценою жизни проложивших дорогу в космос.

Перед началом митинга, посвященного памяти первопроходцев Байконура, настоятель храма святого великомученика Георгия Победоносца иерей Даниил провел молебн.

Участники митинга в своих выступлениях еще раз напомнили о подвиге погибших испытателей космодрома, для которых казахская степь стала последним пристанищем. Байконурцы минутой молчания почтили их память, возложили цветы к обелискам и на могилы погибших воинов.

photo


photo



Освоение космоса   Байконур   Память  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов