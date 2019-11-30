Память о ректоре Марсе Уркумбаеве чтят в Таразском госуниверситете имени М.-Х. Дулати

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Один из крупнейших вузов южного региона Таразский государственный университет имени М.-Х. Дулати поддерживает традиции институтов, объединенных сегодня под эгидой ТарГУ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В преддверии Дня Первого Президента Республики Казахстан в ТарГу увековечили память одного из самых ярких руководителей вуза, выдающегося политического деятеля Казахстана Марса Уркумбаева. В честь его 80-летия перед Дворцом молодёжи, носящем его имя, установлен памятник.

На открытии присутствовали нынешний ректор ТарГУ Махметгали Сарыбеков, первый заместитель акима области Бекболат Орынбеков, почетный химик Казахстана председатель правления ТОО «Казфосфат» Максутбек Есенов, почетный гражданин Жамбылской области кандидат исторических наук Гайникен Бибатырова, представители общественности, молодежь.

«У Марса Фазыловича была замечательная черта, - сказал Бекболат Орынбеков, – мыслить глобально, опережая события, заранее предвидя результат и выход из любой сложной ситуации. Он всегда являлся кумиром для своих студентов и коллег».

«Марс Уркумбаев стал ректором ТарГУ в 1973 году (в то время Джамбулский гидромелиоративно-строительный институт - ДГМСИ). Тогда вузу было 11 лет, а ему самому – всего 33 года. Сложно было предположить, что столь молодой руководитель выведет вуз на совершенно новый уровень. В числе заслуг Марса Уркумбаева - строительство гидромелиоративного комплекса на улице академика К. Сатпаева, создание в вузе высококлассного профессорско-преподавательского состава, причем основной упор делался на своих выпускников, основание научной школы машиностроения, из которой вышли десятки кандидатов и докторов наук, и многое другое. Благодаря его поддержке, наши преподаватели получали высококлассную научную подготовку в Москве, Ленинграде, Киеве, Новосибирске и других научных центрах», - рассказал ректор ТарГУ профессор Махметгали Сарыбеков.





Уникальность и новаторство Марса Уркумбаева в сфере образования получили признание в середине 80-х годов, когда три года подряд он был признан одним из лучших ректоров Советского Союза и стал лауреатом Государственной премии СССР. Им написано 13 книг, более 200 научных статей, его произведения «Алгебра власти», «Арифметика успеха» и «Интегральное равновесие рынка и общества» и сейчас популярны у бизнесменов.

В годы независимости Марс Уркумбаев занимал ответственные должности генерального директора внешнеэкономической ассоциации «Тараз», главы Южно-Казахстанской областной администрации, министра экономики РК и другие. Его вклад в развитие суверенного Казахстана по достоинству оценен Первого Президента РК, указами которого он был награжден орденами, добавил спикер.

Начиная с 2012 года, в Таразе, во Дворце молодёжи имени Марса Уркумбаева, проходят международные Уркумбаевские чтения на различные общественно-экономические темы. Жамбылский вуз принимает у себя ведущих учёных из Казахстана, России, Кыргызстана, Узбекистана, Венгрии, Израиля, Болгарии и других стран.

Таразский государственный университет имени М.-Х. Дулати, учитывая роль выдающегося ученого, педагога-организатора и новатора Марса Уркумбаева в науке и образовании, сделал традицией накануне его дня рождения в стенах этого вуза делиться научными достижениями на «Уркумбаевских чтениях». Здесь собираются друзья и коллеги Марса Уркумбаева, его ученики, преподаватели и студенты высших учебных заведений. По итогам лучшие доклады публикуются в специальных сборниках.